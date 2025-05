Uccio De Santis alla Parrocchia San Riccardo di Andria il 10 giugno

"Stasera con Uccio" in città per una serata di divertimento, musica e solidarietà

Ad Andria arriva Uccio De Santis con Sabino Matera tra sorrisi e solidarietà: una grande serata all'insegna del divertimento, della musica e della solidarietà è in arrivo nel quartiere San Valentino di Andria, con la straordinaria partecipazione del popolarissimo attore comico pugliese, volto intramontabile della fortunata serie televisiva Mudù. Stando a quanto si apprende, infatti, sarà Uccio De Santis il protagonista di uno spettacolo in programma il prossimo 10 giugno a sostegno della Parrocchia San Riccardo di Andria (sita in Viale dei Comuni di Puglia ). Durante la serata che sarà condotta dallo stesso Sabino Matera e da Domenico Bucci si esibirà anche la Controrchestra, diretta dal M° Vito V. Desantis. L'inizio dello spettacolo è previsto alle ore 21,00.