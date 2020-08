Addio a Mariolina Defano, Uccio De Santis: "Perché ci hai fatto questo scherzo?"

«La grande Mariolina De Fano non c'è più - scrive Uccio De Santis - Ha fatto la storia del Mudù. Ciao Mariolina grande attrice grande donna, mi hai dato tanto, ho cercato di starti vicino il più possibile, ci sentivamo anche 10 volte al giorno, ieri l'ultima telefonata. Perché ci hai fatto questo scherzo?».

La Puglia piange la scomparsa di Mariolina Defano, storica attrice di Bari. All'anagrafe Maria Esther Defano, classe 1940, esordisce a 3 anni sul palco del dopolavoro ferroviario. Oltre ad avere recitato a teatro in commedie comiche, musicali e operette, ha prestato il suo volto anche al cinema sotto registi come Leonardo Pieraccioni e il pugliese Sergio Rubini. Sulla tv locale è stata protagonista per anni di Mudù con Uccio de Santis, mentre per la Rai ha recitato al fianco di Massimo Ghini in Raccontami. L'ultima fatica cinematografica a cui ha partecipato nel 2017 è stata "Chi m'ha visto" insieme a Pierfrancesco Favino.