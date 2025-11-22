SOS aree verdi in città: Andria tra i centri in Puglia con meno alberi

Disponibilità di verde urbano nei comuni capoluogo di provincia/città metropolitana (m2 per abitante) Foggia 9,3 9,4 Andria 7,1 7,1 Barletta 3,8 3,9 Trani 5,4 5,4 Bari 9,4 9,6 Taranto 19,5 19,8 Brindisi 13,0 13,1 Lecce 9,9 10,7

Elaborazioni Coldiretti Puglia su fonte dati ISTAT

Capoluoghi Numero alberi Alberi per ogni 100 abitanti Foggia 21.000 14,4 Andria 15.000 15,4 Barletta 15.000 16,2 Bari 30.847 9,7 Taranto 20.517 10,9 Brindisi 17.597 21,3 Lecce 19.539 20,7 TOTALE 139.500

Elaborazioni Coldiretti Puglia su fonte dati ISTAT

La piantumazione di nuovi alberi in Puglia – una regione che offre appena 10 metri quadrati di verde urbano a testa – è ormai una necessità per affrontare l'emergenza climatica, tra ondate di calore, processi di desertificazione, alluvioni e l'assedio dello smog nelle città. È quanto rileva Coldiretti Puglia, analizzando i dati del report Istat sull'ambiente urbano, in occasione della Giornata nazionale degli Alberi del 21 novembre.Nei capoluoghi la disponibilità di verde varia, si passa dai 9,6 metri quadrati per abitante di Bari ai 9,4 di Foggia, fino ai 19,8 di Taranto, ai 10,7 di Lecce e ai 13,1 di Brindisi. In totale, in Puglia sono stati censiti quasi 140mila alberi.Stesso scenario per gli alberi disponibili per abitante, Bari arriva a 9,7 ogni 100 residenti, Taranto a 10,9, Foggia a 14,4, Andria a 15,4, Barletta a 16,2, Lecce a 20,7 e Brindisi a 21,3. Tra le tipologie di verde, i parchi urbani hanno il peso maggiore (15,2%), e Bari supera la media con una quota del 26,9%.Eppure, gli studi più recenti confermano che alberi e spazi verdi sono alleati cruciali per la salute, perché favoriscono lo sviluppo cerebrale dei bambini, migliorano le funzioni cognitive, stimolano creatività, equilibrio, memoria di lavoro e capacità di elaborazione. Nelle città più "cementificate", la scarsità di aree verdi incide anche sulla temperatura media dell'ambiente urbano. Gli alberi funzionano come veri condizionatori naturali, grazie all'ombra e alla traspirazione del fogliame.Con il clima che cambia – sottolinea Coldiretti Puglia – la cura e l'espansione del verde diventano strategiche, tanto che un grande parco può ridurre la temperatura da 1 a 3 gradi rispetto a zone prive di vegetazione. Più piante ci sono, più aumenta la difesa da caldo, siccità e desertificazione. Un'area verde di 1500 metri quadrati abbassa la temperatura di circa 1,5 gradi e i benefici si diffondono per decine di metri.Il verde urbano è anche un'arma contro l'inquinamento. Secondo Coldiretti, una pianta adulta può assorbire tra 100 e 250 grammi di polveri sottili l'anno, mentre un ettaro di vegetazione cattura fino a 20mila chili di CO2. Tra le specie più efficienti contro lo smog ci sono farnia, leccio, carpino bianco, acero campestre, tiglio, frassino maggiore e pioppo, insieme ad arbusti come rosa canina, alloro, ligustro, corniolo e biancospino.Per contrastare davvero la crisi climatica serve ripensare gli spazi urbani – insiste Coldiretti Puglia – ampliando e curando il verde pubblico e privato. Anche nelle campagne il patrimonio arboreo si è assottigliato: negli ultimi vent'anni è scomparsa quasi una pianta da frutto su quattro, tra pesche, arance, albicocche e altri fruttiferi, senza contare i 21mila ulivi persi per colpa della Xylella. Una perdita pesante sia in termini produttivi che ambientali.Non è un caso che gli studi più recenti riconoscano alla frutticoltura un ruolo importante nella tutela dell'ambiente – conclude Coldiretti Puglia – grazie alla capacità di assorbire CO₂, un potenziale che potrebbe crescere ulteriormente adottando tecniche colturali orientate non solo alla produzione di frutta ma anche alla riduzione dell'inquinamento.