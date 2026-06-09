La dott.ssa Lucia Bisceglia è la direttrice generale dell’Aress

La dottoressa Lucia Bisceglia è da oggi, martedì 9 giugno ufficialmente la Direttrice Generale e legale rappresentante dell'AReSS Puglia (Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale).La designazione è avvenuta da parte della giunta regionale. Prima di assumere questo incarico al vertice, la dottoressa Bisceglia ha diretto per diversi anni l'Area Epidemiologia e Care Intelligence all'interno della stessa agenzia.Lucia Bisceglia è medico chirurgo specializzata in Medicina del Lavoro e successivamente perfezionatasi in Epidemiologia e in Medicina Ambientale; prima del nuovo incarico si è occupata in AReSS di studi epidemiologici sui fattori di rischio ambientale e relativi impatti sulla salute umana, di attività regionali di programmazione e valutazione dei servizi sanitari e di progetti di stratificazione e profilazione della popolazione cronica pugliese. Attualmente è anche coordinatrice del Registro Tumori Puglia (RTPuglia).