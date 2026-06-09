Lucia Bisceglia
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Enti locali

La dott.ssa Lucia Bisceglia è la direttrice generale dell’Aress

La decisione nella seduta di stamane della giunta regionale

Andria - martedì 9 giugno 2026 19.19
La dottoressa Lucia Bisceglia è da oggi, martedì 9 giugno ufficialmente la Direttrice Generale e legale rappresentante dell'AReSS Puglia (Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale).

La designazione è avvenuta da parte della giunta regionale. Prima di assumere questo incarico al vertice, la dottoressa Bisceglia ha diretto per diversi anni l'Area Epidemiologia e Care Intelligence all'interno della stessa agenzia.

Lucia Bisceglia è medico chirurgo specializzata in Medicina del Lavoro e successivamente perfezionatasi in Epidemiologia e in Medicina Ambientale; prima del nuovo incarico si è occupata in AReSS di studi epidemiologici sui fattori di rischio ambientale e relativi impatti sulla salute umana, di attività regionali di programmazione e valutazione dei servizi sanitari e di progetti di stratificazione e profilazione della popolazione cronica pugliese. Attualmente è anche coordinatrice del Registro Tumori Puglia (RTPuglia).
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