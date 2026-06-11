Giovanni Vurchio
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Politica

Regione, Vurchio: Valutazione di impatto generazionale e di genere: via libera unanime in Commissione

Nota del consigliere regionale Giovanni Vurchio: “Una legge che guarda al futuro della Puglia”

Andria - giovedì 11 giugno 2026 10.45
«La Seconda Commissione consiliare ha espresso il proprio parere favorevole al disegno di legge recante "Valutazione di impatto generazionale e valutazione di impatto di genere nell'ambito dei disegni di legge, delle proposte di legge e dei regolamenti regionali", che si appresta ora ad approdare in Consiglio regionale per la definitiva approvazione.
Il provvedimento, ulteriormente arricchito nel corso dell'esame con emendamenti e subemendamenti condivisi, ha registrato un importante consenso unanime da parte delle forze politiche di maggioranza e di minoranza, a conferma della rilevanza e della portata innovativa della proposta normativa».

«Si tratta di una legge di grande valore culturale e istituzionale – dichiara il consigliere regionale Giovanni Vurchio, Segretario della Seconda Commissione – perché introduce un principio fondamentale: ogni scelta legislativa dovrà essere valutata non solo per gli effetti immediati, ma anche per le conseguenze che produrrà sulle future generazioni e sulla parità tra donne e uomini. È un modo nuovo di concepire l'azione pubblica, più attento alla sostenibilità sociale, ambientale ed economica delle decisioni che assumiamo oggi».
«L'approvazione unanime in Commissione – prosegue Vurchio – rappresenta un segnale importante di maturità istituzionale.
Quando si parla di diritti, di equità intergenerazionale e di pari opportunità, la politica riesce a trovare punti di convergenza nell'interesse generale della comunità pugliese».
Un ringraziamento particolare viene rivolto all'Assessora regionale Debora Ciliento per il lavoro svolto nella predisposizione e nel sostegno del provvedimento, nonché a tutti i colleghi commissari che, con spirito costruttivo e senso delle istituzioni, hanno contribuito al miglioramento del testo durante l'iter in Commissione.
«Con l'approvazione definitiva in Consiglio regionale – conclude Vurchio – la Puglia si candida ad essere tra le realtà più avanzate nel promuovere una legislazione capace di misurare preventivamente gli effetti delle proprie scelte sulle giovani generazioni, sulle donne e sul futuro del territorio. È una sfida di responsabilità che guarda lontano e che rafforza la qualità delle nostre politiche pubbliche».
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