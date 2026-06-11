nuove Guardie Ecologiche Volontarie. <span>Foto Foto Gianluca Albore</span>
nuove Guardie Ecologiche Volontarie. Foto Foto Gianluca Albore
Territorio

Degrado, abbandono dei rifiuti e comportamenti impropri: intesa tra provincia Bat ed associazioni ecologiche

Si potenzia il sistema provinciale di protezione civile e al controllo del territorio

BAT - giovedì 11 giugno 2026 12.02
E' stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra la Provincia di Barletta-Andria-Trani e undici organizzazioni di volontariato per dare attuazione al progetto "Gev per il territorio", che riguarda l'impiego delle Guardie Ecologiche Volontarie, formate e istituite recentemente dalla Provincia, a supporto delle amministrazioni locali per contrastare i fenomeni di degrado, abbandono dei rifiuti o comportamenti impropri, promuovendo anche la cultura della responsabilità collettiva con il coinvolgimento di scuole e associazioni. "Si tratta -dichiara il Presidente Bernardo Lodispoto- di un'iniziativa volta al potenziamento del sistema provinciale di protezione civile e al controllo del territorio. Le circa sessanta Guardie ecologiche volontarie svolgeranno attività di prevenzione, supporto operativo e assistenza ai cittadini e avranno anche potere sanzionatorio rispetto a illeciti compiuti nel conferimento e abbandono dei rifiuti. Siamo la seconda Provincia della Puglia ad avvalerci delle guardie volontarie in ossequio a quanto previsto dalla legge regionale 10/2003 e dal regolamento attuativo del 2006. Devo ringraziare gli uomini e le donne che si pongono a servizio della comunità con tale spirito di dedizione. Adesso, -conclude Lodispoto- tocca alle amministrazioni comunali aderire al protocollo per assicurare la presenza delle GEV nei propri territori e mi auguro che ci sia un'ampia condivisione nell'interesse collettivo: con una minima spesa, i Comuni possono usufruire di un servizio importantissimo per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti".
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