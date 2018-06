Soddisfazione del sindacato di Polizia Ugl-LeS per la nomina di Salvini a Ministro dell’Interno

"Salvini a capo del Ministero dell'Interno potrebbe rappresentare la vera salvezza per i poliziotti e per la sicurezza dei cittadini. Per questo vogliamo rivolgere un sentito augurio a Matteo Salvini. A quasi 40 anni di distanza dalle vecchie ed ormai anacronistiche norme che regolano l'intricato mondo dei poliziotti e della sicurezza del paese, ci aspettiamo la svolta epocale che apra ad uno "Statuto dei Poliziotti". Un testo unico, una raccolta di norme, tra l'altro a costo zero, che azzererebbe completamente l'attuale modello di sicurezza del paese e rappresenterebbe la costituzione della Polizia del futuro, basata su un sistema più funzionale, meritocratico e moderno. Mentre la criminalità si è evoluta, i poliziotti sono tuttora ancorati a vecchie norme, frutto di un compromesso storico e di una società che non ci appartiene più. Chiediamo pertanto al nuovo Ministro che si faccia chiarezza su norme che non conoscono nemmeno i nostri vertici istituzionali, per la loro complessità e difficoltà di comprensione. Vogliamo andare finalmente avanti, mettendo ordine nel disordine di regole che imbavagliano i poliziotti e danneggiano i cittadini."Così Giovanni Iacoi, Segretario Generale di Libertà e Sicurezza Polizia di Stato (LES), unica voce dell'UGL nella Polizia di Stato, accoglie con favore la nomina di Matteo Salvini a Ministro dell'Interno.