Situazione azienda provinciale Papparicotta: nuova audizione in Regione

Questa mattina, giovedì 31 luglio, nuova seduta dellaIV Commissione consiliare. Nell'audizione si discuterà dell'aggiornamento circa la riunione dello scorso 5 giugno, richiesta dalla consigliera Di Bari, in ordine allo "stato di avanzamento della Xylella nel territorio della BAT", con l'ascolto dell'assessore regionale all'agricoltura, del presidente della Provincia BAT, sull'avviso pubblico riguardante l'azienda agricola 'Papparicotta', del Comune di Andria per avere conoscenza, in particolare, delle ordinanze comunali emesse in prevenzione della Xylella e del Distretto agroalimentare di qualità Puglia Federiciana.Nella stessa seduta ci sarà l'audizione richiesta dal consigliere La Notte, in ordine a "specificazioni e approfondimenti in merito alla presenza di un focolaio di Xylella nell'agro di Bisceglie", con l'ascolto dell'assessore regionale all'agricoltura, del dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario e delle organizzazioni di categoria del settore agricolo.