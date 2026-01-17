uva
uva
Territorio

Settore vitivinicolo: quasi 30 mln di euro assegnati alla Puglia

"Il comparto vitivinicolo italiano – sottolinea Coldiretti – rappresenta uno dei pilastri dell’economia agroalimentare nazionale"

Puglia - sabato 17 gennaio 2026 5.10 Comunicato Stampa
Dalla semplificazione delle procedure alle misure per la gestione delle crisi di mercato, fino a una definizione più chiara dei vini dealcolati, con il pacchetto vino approvato dalla Commissione Agricoltura del Parlamento europeo che recepisce molte delle istanze avanzate da Coldiretti a tutela di uno dei comparti simbolo del Made in Italy agroalimentare, che sta attraversando una fase complessa, segnata dall'impatto dei dazi statunitensi e dalle difficoltà nei consumi. È il commento di Coldiretti Puglia nel dare notizia della ripartizione delle risorse destinate al settore vitivinicolo in Puglia per la campagna 2026/2027 che, in base al decreto del Masaf di riparto del budget assegnato, ammontano complessivamente a 29.991.520 euro, suddivise in 7.238.671 euro per la promozione sui mercati dei Paesi terzi, 15.217.193 euro per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, 6.890.486 euro per gli investimenti e 645.170 euro per la vendemmia verde.

Il via libera dell'Europarlamento, successivo all'accordo raggiunto nel dicembre scorso, rappresenta un passaggio significativo verso una maggiore trasparenza e una concreta riduzione degli oneri burocratici. Tra le principali novità figura il nuovo sistema di autorizzazioni vitivinicole che, grazie all'estensione delle tempistiche, consente una programmazione più equilibrata sia sotto il profilo agronomico che commerciale, insieme al prolungamento della durata dei programmi di promozione.

Di particolare rilievo anche l'intervento sull'etichettatura dei vini dealcolati, che garantisce maggiore chiarezza nell'utilizzo delle diciture "senza alcol" e "ridotto alcol", definendo confini più netti e facilmente comprensibili, a beneficio sia dei produttori che dei consumatori. A ciò si affianca l'introduzione di misure di crisi valide per tutti, attivabili a discrezione dei singoli Stati membri, per far fronte a situazioni di mercato particolarmente critiche.

Un avanzamento importante che dovrà ora essere accompagnato da un'adeguata dotazione finanziaria nell'ambito delle nuove politiche europee, affinché le misure previste possano tradursi in strumenti realmente efficaci e applicabili nelle aziende agricole. Il comparto vitivinicolo italiano – sottolinea Coldiretti – rappresenta uno dei pilastri dell'economia agroalimentare nazionale, con un fatturato complessivo pari a 14,5 miliardi di euro. Un patrimonio gestito da 241mila imprese viticole, distribuite su una superficie di 681mila ettari, con Veneto, Sicilia e Puglia ai primi posti per estensione. Il 78% della superficie vitata, pari a circa 532mila ettari, è destinato alle Indicazioni Geografiche (65% Dop e 14% Igp), cui si affianca una biodiversità senza eguali al mondo, con 570 varietà indigene autoctone.
  • regione puglia
  • coldiretti
Nell'Agorà del Consiglio regionale Decaro presenta la nuova Giunta
17 gennaio 2026 Nell'Agorà del Consiglio regionale Decaro presenta la nuova Giunta
“WORKUP”: oltre 2000 opportunità di lavoro dai centri impiego di Bat, Bari e Foggia 
17 gennaio 2026 “WORKUP”: oltre 2000 opportunità di lavoro dai centri impiego di Bat, Bari e Foggia 
Altri contenuti a tema
Nell'Agorà del Consiglio regionale Decaro presenta la nuova Giunta Attualità Nell'Agorà del Consiglio regionale Decaro presenta la nuova Giunta Le deleghe per materia assegnate ai dieci assessori
Michele Emiliano nominato consigliere giuridico della Presidenza della Regione Attualità Michele Emiliano nominato consigliere giuridico della Presidenza della Regione Assegnate numerose materie di specifica competenza
Sanità a Canosa di Puglia, Vurchio (Pd): "Confronto istituzionale e impegni concreti" Politica Sanità a Canosa di Puglia, Vurchio (Pd): "Confronto istituzionale e impegni concreti" "In evidenza criticità non più rinviabili e la necessità di un cambio di passo immediato nelle politiche sanitarie locali"
Olio, Coldiretti Puglia: UE spalanca porte a import da Tunisia ma chiude gli occhi sui controlli Olio, Coldiretti Puglia: UE spalanca porte a import da Tunisia ma chiude gli occhi sui controlli L'olio extra vergine d'oliva made in italy sotto attacco
Maltempo, Coldiretti Puglia: gelate mandano in fumo carciofi, broccoli e cavoli in campo Maltempo, Coldiretti Puglia: gelate mandano in fumo carciofi, broccoli e cavoli in campo Quanto sta accadendo rappresenta l’ennesima conferma degli effetti dei cambiamenti climatici nella regione
Ospedale di Andria, De Santis (Pd): “Fake news sul definanziamento" Politica Ospedale di Andria, De Santis (Pd): “Fake news sul definanziamento" "Il nuovo accordo di programma è stato controfirmato il 10 ottobre dello scorso anno dal Ministero della Salute"
Elezioni e politica tra Comune… Provincia… Regione Politica Elezioni e politica tra Comune… Provincia… Regione Nota dei consiglieri comunali del M5S Doriana Faraone e Pietro Di Pilato, e del collega del Gruppo Misto Nicola Civita
Acqua, Coldiretti Puglia: neve e pioggia possono salvare l'agricoltura dalla siccità Acqua, Coldiretti Puglia: neve e pioggia possono salvare l'agricoltura dalla siccità Ad oggi gli invasi nel foggiano che contengono solo 58 milioni di metri cubi d’acqua
Ordinazione di Mons. Domenico Basile l'11 aprile presso il Palasport di Andria
16 gennaio 2026 Ordinazione di Mons. Domenico Basile l'11 aprile presso il Palasport di Andria
"Online! Guida ai rischi del web ": se ne è parlato all'I. C. "Oberdan Pertini " di Andria
16 gennaio 2026 "Online! Guida ai rischi del web": se ne è parlato all'I. C. "Oberdan Pertini" di Andria
Michele Emiliano nominato consigliere giuridico della Presidenza della Regione
16 gennaio 2026 Michele Emiliano nominato consigliere giuridico della Presidenza della Regione
Zoomiguana conquista Trani: il "villaggio " dove il business si mette al servizio del benessere animale e del "bambino che è in noi "
16 gennaio 2026 Zoomiguana conquista Trani: il "villaggio" dove il business si mette al servizio del benessere animale e del "bambino che è in noi"
Il Camper Club federiciano a San Severo per la festa di Sant'Antonio Abate
16 gennaio 2026 Il Camper Club federiciano a San Severo per la festa di Sant'Antonio Abate
Sanità a Canosa di Puglia, Vurchio (Pd): "Confronto istituzionale e impegni concreti "
16 gennaio 2026 Sanità a Canosa di Puglia, Vurchio (Pd): "Confronto istituzionale e impegni concreti"
"Fraternità e Profezia ", ad Andria la presentazione di un libro su Igino Giordani
16 gennaio 2026 "Fraternità e Profezia", ad Andria la presentazione di un libro su Igino Giordani
Impianti sportivi, gara per le concessioni a privati, le motivazioni dal Comune
15 gennaio 2026 Impianti sportivi, gara per le concessioni a privati, le motivazioni dal Comune
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.