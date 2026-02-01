Scuola: le discipline della seconda prova alla maturità 2026

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato il Decreto relativo alla Maturità 2026, definendo ufficialmente le discipline oggetto della seconda prova scritta, quelle affidate ai commissari esterni e le quattro discipline che costituiranno il colloquio orale per ciascun indirizzo di studio. Un passaggio atteso da studenti, famiglie e docenti, che chiarisce il quadro delle prove dell'Esame di Stato del secondo ciclo.Per quanto riguarda ile scelte confermano la centralità delle materie caratterizzanti di ciascun percorso. Al Liceo Classico la seconda prova sarà di Latino, mentre la Matematica è stata individuata per il Liceo Scientifico, comprese l'opzione Scienze applicate e la sezione a indirizzo Sportivo. Al Liceo Linguistico la prova riguarderà la Lingua e cultura straniera 1, mentre per il Liceo delle Scienze umane è stata scelta la disciplina Scienze umane, con Diritto ed Economia politica per l'opzione Economico-sociale.Nei Lil Decreto individua le Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il Liceo Artistico, Teoria, analisi e composizione per il Liceo Musicale e Tecniche della danza per il Liceo Coreutico, in coerenza con i rispettivi percorsi formativi.Ampio spazio anche agli, dove le discipline scelte rispecchiano il profilo professionale degli indirizzi. Economia aziendale sarà la materia della seconda prova per l'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, incluse le articolazioni Relazioni internazionali per il marketing e Sistemi informativi aziendali, mentre per l'indirizzo Turismo la prova riguarderà Discipline turistiche e aziendali. Per Costruzioni, Ambiente e Territorio è stata individuata Progettazione, costruzioni e impianti. Nell'indirizzo Informatica e telecomunicazioni, la disciplina di riferimento è Sistemi e reti, valida sia per l'articolazione Informatica sia per Telecomunicazioni.Per gliil Decreto stabilisce Produzioni vegetali per le articolazioni Produzioni e trasformazioni e Gestione dell'ambiente e del territorio, mentre per l'articolazione Viticoltura ed enologia la materia caratterizzante sarà Viticoltura e difesa della vite.La primaè prevista per giovedì 18 giugno ore 8.30La seconda prova scritta venerdì 19 giugno ore 8.30mentre il, dopo la correzione delle prove scritte.