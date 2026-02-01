Esami di maturità 2020
Esami di maturità 2020
Attualità

Scuola: le discipline della seconda prova alla maturità 2026

Pubblicato il Decreto con le materie per Licei e Istituti tecnici

Italia - lunedì 2 febbraio 2026 5.02
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato il Decreto relativo alla Maturità 2026, definendo ufficialmente le discipline oggetto della seconda prova scritta, quelle affidate ai commissari esterni e le quattro discipline che costituiranno il colloquio orale per ciascun indirizzo di studio. Un passaggio atteso da studenti, famiglie e docenti, che chiarisce il quadro delle prove dell'Esame di Stato del secondo ciclo.

Per quanto riguarda i Licei, le scelte confermano la centralità delle materie caratterizzanti di ciascun percorso. Al Liceo Classico la seconda prova sarà di Latino, mentre la Matematica è stata individuata per il Liceo Scientifico, comprese l'opzione Scienze applicate e la sezione a indirizzo Sportivo. Al Liceo Linguistico la prova riguarderà la Lingua e cultura straniera 1, mentre per il Liceo delle Scienze umane è stata scelta la disciplina Scienze umane, con Diritto ed Economia politica per l'opzione Economico-sociale.

Nei Licei a vocazione artistica e performativa, il Decreto individua le Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il Liceo Artistico, Teoria, analisi e composizione per il Liceo Musicale e Tecniche della danza per il Liceo Coreutico, in coerenza con i rispettivi percorsi formativi.

Ampio spazio anche agli Istituti tecnici, dove le discipline scelte rispecchiano il profilo professionale degli indirizzi. Economia aziendale sarà la materia della seconda prova per l'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, incluse le articolazioni Relazioni internazionali per il marketing e Sistemi informativi aziendali, mentre per l'indirizzo Turismo la prova riguarderà Discipline turistiche e aziendali. Per Costruzioni, Ambiente e Territorio è stata individuata Progettazione, costruzioni e impianti. Nell'indirizzo Informatica e telecomunicazioni, la disciplina di riferimento è Sistemi e reti, valida sia per l'articolazione Informatica sia per Telecomunicazioni.

Per gli Istituti agrari, il Decreto stabilisce Produzioni vegetali per le articolazioni Produzioni e trasformazioni e Gestione dell'ambiente e del territorio, mentre per l'articolazione Viticoltura ed enologia la materia caratterizzante sarà Viticoltura e difesa della vite.

La prima prova scritta è prevista per giovedì 18 giugno ore 8.30
La seconda prova scritta venerdì 19 giugno ore 8.30
mentre il colloquio, dopo la correzione delle prove scritte.
  • Scuola
  • maturità
Intergruppo: "Impegno del Comune ad una maggiore sicurezza per i lavoratori delle consegne "
2 febbraio 2026 Intergruppo: "Impegno del Comune ad una maggiore sicurezza per i lavoratori delle consegne"
Lega Salvini Andria: "Solidarietà alla Polizia di Stato ed agli operatori dell'informazione "
2 febbraio 2026 Lega Salvini Andria: "Solidarietà alla Polizia di Stato ed agli operatori dell'informazione"
Altri contenuti a tema
Studenti di Andria in visita alla Camera dei Deputati ospiti dell’ on. Mariangela Matera Studenti di Andria in visita alla Camera dei Deputati ospiti dell’ on. Mariangela Matera Alcune sezioni delle classi terze medie dell’Istituto Comprensivo "Vaccina-Lotti-Vittoria"
Verso le comunali: la docente di diritto ed economia Giovanna Bruno, mette competenze ed esperienze al servizio della Città Politica Verso le comunali: la docente di diritto ed economia Giovanna Bruno, mette competenze ed esperienze al servizio della Città Dai giovani e dalle loro opportunità, all’inquinamento, alla scarsa cura del verde pubblico, asilo e piscina comunale
Sempre più studenti scelgono l’ora alternativa alla religione cattolica Scuola e Lavoro Sempre più studenti scelgono l’ora alternativa alla religione cattolica Nella Bat il 2,88% non si avvale dell’IRC: dati in crescita secondo l’UAAR
La Scuola di fronte alla violenza: "educare, non solo reagire" Commento La Scuola di fronte alla violenza: "educare, non solo reagire" La nota di Antonello Fortunato, docente di Scienze Umane Liceo Economico Sociale Carafa e responsabile del Centro Zenith
L'Ateneo dauno sarà protagonista l'8 gennaio ad Andria di una intensa giornata di lavori Scuola e Lavoro L'Ateneo dauno sarà protagonista l'8 gennaio ad Andria di una intensa giornata di lavori L'Università della Capitanata ritorna a investire su Andria, portando la ricerca scientifica sul territorio
Uil denuncia: "Meno collaboratori scolastici nei licei, 16 tagli nella BAT" Scuola e Lavoro Uil denuncia: "Meno collaboratori scolastici nei licei, 16 tagli nella BAT" In tutta la regione saranno 158 in meno. Il sindacato: "Carichi di lavoro insostenibili e meno servizi"
10 Lettera aperta alla cittadinanza di Filomena Cannone, dirigente scolastica dell’I.C. “Riccardo Cotugno” Scuola e Lavoro Lettera aperta alla cittadinanza di Filomena Cannone, dirigente scolastica dell’I.C. “Riccardo Cotugno” “La nostra scuola cresce: ora servono spazi adeguati e decisioni chiare”
Rapporto Eduscopio: la classifica delle migliori scuole superiori della provincia Bat Scuola e Lavoro Rapporto Eduscopio: la classifica delle migliori scuole superiori della provincia Bat Tra licei classici, scientifici, linguistici ed istituti tecnici economici
"Workup ": più di 4300 posizioni lavorative proposte dai centri per l'impiego di Bat, Bari e Foggia
2 febbraio 2026 "Workup": più di 4300 posizioni lavorative proposte dai centri per l'impiego di Bat, Bari e Foggia
Regione: dagli ingegneri della Bat gli auguri al governo Decaro
2 febbraio 2026 Regione: dagli ingegneri della Bat gli auguri al governo Decaro
Psicologi pugliesi, svolta digitale: online il nuovo portale e la web app
2 febbraio 2026 Psicologi pugliesi, svolta digitale: online il nuovo portale e la web app
Gravina 1-0 Fidelis, Catalano: «Creiamo, ma non segniamo. È un momento complicato»
2 febbraio 2026 Gravina 1-0 Fidelis, Catalano: «Creiamo, ma non segniamo. È un momento complicato»
Avvio della XII legislatura della Regione Puglia: il messaggio del neo consigliere Vurchio
1 febbraio 2026 Avvio della XII legislatura della Regione Puglia: il messaggio del neo consigliere Vurchio
Studenti di Andria in visita alla Camera dei Deputati ospiti dell’ on. Mariangela Matera
1 febbraio 2026 Studenti di Andria in visita alla Camera dei Deputati ospiti dell’ on. Mariangela Matera
Fidelis Andria, ora la classifica preoccupa: Basanisi fa gioire il Gravina
1 febbraio 2026 Fidelis Andria, ora la classifica preoccupa: Basanisi fa gioire il Gravina
Nuova data per la presentazione stato lavori interramento Ferrovia nell’abitato di Andria
1 febbraio 2026 Nuova data per la presentazione stato lavori interramento Ferrovia nell’abitato di Andria
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.