I bambini della scuola infanzia plesso
I bambini della scuola infanzia plesso "Saccotelli" nel giardino del centro diurno "Dopo di noi" Andria
Scuola e Lavoro

Calendario scolastico 2026-2027: inizio lezioni in Puglia il 17 settembre 2026

Mentre il termine è stabilito al 30 giugno 2027 per le scuole dell’infanzia ed all’8 giugno 2027 per tutte le altre scuole

Puglia - giovedì 26 marzo 2026 5.18 Comunicato Stampa
La Giunta regionale della Regione Puglia, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale e sentite le organizzazioni sindacali di settore, ha approvato il calendario scolastico per l'anno 2026-2027, definendo l'organizzazione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio.

Per le attività didattiche delle scuole dell'infanzia, sono previsti 224 giorni. Per tutte le altre scuole, le giornate sono 205, nel rispetto del monte ore annuale stabilito dalla normativa nazionale.

L'inizio delle attività per le scuole di ogni ordine e grado è fissato nel 17 settembre 2026 (e può essere anticipato nell'ambito dell'autonomia di ciascuna istituzione scolastica), mentre il termine è stabilito nel 30 giugno 2027 per le scuole dell'infanzia e nell'8 giugno 2027 per tutte le altre scuole.

La definizione del calendario scolastico rappresenta un momento importante per l'organizzazione delle famiglie, delle istituzioni scolastiche e dell'intero sistema educativo regionale con cui si punta a garantire un equilibrio tra esigenze didattiche e tempi di vita degli studenti.

Insieme alla definizione dell'organizzazione delle attività didattiche, è approvata anche la nuova edizione del contest creativo per la realizzazione del nuovo calendario scolastico regionale 2026/27, incentrato quest'anno sul tema della cultura del dono e della solidarietà sociale.

L'iniziativa è finalizzata ad offrire agli studenti e alle studentesse l'opportunità di esprimere la propria creatività. Gli alunni e le alunne potranno rappresentare, secondo i valori a loro cari, come l'atto del donare – inteso come tempo, competenze o risorse – possa trasformare profondamente il tessuto sociale e scolastico, migliorando il senso di comunità e il legame tra le persone.

Attraverso le loro opere, potranno esplorare visivamente come la gratuità e l'altruismo arricchiscano gli ambienti di apprendimento, evidenziando i benefici di una scuola basata sull'empatia e sul sostegno reciproco, e riflettendo anche sulle sfide legate all'indifferenza o alle barriere sociali che ostacolano la piena inclusione e la partecipazione collettiva.

Le opere dovranno essere ideate come immagini rappresentative dei valori dell'istruzione e della cultura e i docenti e gli studenti potranno collaborare in gruppi, promuovendo dialogo e scambio di idee e rendendo il processo creativo un momento di crescita. Le attività per partecipare al concorso potranno essere collegate a percorsi didattici più ampi, come progetti di educazione civica o unità di apprendimento interdisciplinari.
Il contest, le cui modalità di partecipazione saranno diffuse prossimamente, sarà aperto a tutte le istituzioni scolastiche regionali, sia statali che paritarie.

"Per il secondo anno consecutivo, insieme alla notizia del calendario per il prossimo anno scolastico - dichiara l'assessora alla Cultura e Conoscenza della Regione Puglia Silvia Miglietta - lanciamo un contest che invita gli alunni e le alunne delle scuole pugliesi a inviarci le loro proposte creative, inserendo le più originali nel calendario. Il tema di quest'anno è bello e sfidante perché la cultura del dono e della solidarietà è un valore da coltivare fin dall'infanzia, essendo un fondamento della nostra società. Sono certa che le scuole sapranno declinare questo tema nelle sue varie accezioni. Penso, per esempio, a chi dona il proprio tempo agli altri facendo volontariato o a chi, rinnovando la carta d'identità, dà il consenso alla donazione degli organi. Saranno di sicuro tanti gli spunti di riflessione che ci verranno da chi oggi siede fra i banchi di scuola".


In allegato il calendario scolastico regionale.
Calendario scolastico 2026-2027Calendario scolastico 2026-2027
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Scuola
  • regione puglia
Fidelis Andria-Acerrana e Barletta-Real Normanna vietate ai tifosi campani
26 marzo 2026 Fidelis Andria-Acerrana e Barletta-Real Normanna vietate ai tifosi campani
“Definizione agevolata tributi locali”: un pubblico incontro per spiegare le novità
26 marzo 2026 “Definizione agevolata tributi locali”: un pubblico incontro per spiegare le novità
Altri contenuti a tema
Ad Andria un Corso professionale di Dattilografia gratuito Attualità Ad Andria un Corso professionale di Dattilografia gratuito Il Comune di Andria sigla una convenzione con IDPASS s.r.l.
Sanità: approvata in Giunta la delibera su azioni di recupero mobilità passiva Attualità Sanità: approvata in Giunta la delibera su azioni di recupero mobilità passiva L'obiettivo è l'istituzione di un sistema di governance che permetta di monitorare i flussi dei pazienti verso altre regioni
Coldiretti Puglia: 590 aziende agricole guidate da stranieri in Puglia Territorio Coldiretti Puglia: 590 aziende agricole guidate da stranieri in Puglia Tra cittadini comunitari ed extracomunitari. Nella BAT sono 45
Nuovo ospedale di Andria, incontro in Regione: gara tra due settimane? Attualità Nuovo ospedale di Andria, incontro in Regione: gara tra due settimane? Discussione su viabilità e bando per i lavori, l'esito dell'incontro
Vaccino papilloma virus, proposta di legge di Fratelli d’Italia per ridurre il costo dosi Attualità Vaccino papilloma virus, proposta di legge di Fratelli d’Italia per ridurre il costo dosi “Incoraggiamo persone a rischio che non rientrano in fasce gratuite”
In crescita l’export della Puglia nel mondo. I dazi non frenano le esportazioni verso gli USA +6,1% Attualità In crescita l’export della Puglia nel mondo. I dazi non frenano le esportazioni verso gli USA +6,1% Principale partner della Puglia si conferma la Germania, al secondo posto gli Stati Uniti, seguono Francia, Spagna e la Turchia
 Tornano le Giornate FAI di Primavera in Puglia: sabato 21 e domenica 22 marzo Turismo  Tornano le Giornate FAI di Primavera in Puglia: sabato 21 e domenica 22 marzo Ben 48 aperture in 37 località pugliesi per riscoprire luoghi straordinari
Piani sperimentali per il recupero delle liste d’attesa: superati i 100 mila cittadini richiamati Attualità Piani sperimentali per il recupero delle liste d’attesa: superati i 100 mila cittadini richiamati Prestazioni anticipate in media di 97 giorni. Il 65% delle prestazioni recuperate riguarda codici di priorità U e B
Consiglio Comunale, nuova convocazione per lunedì 30 Marzo 2026 alle ore 16  
26 marzo 2026 Consiglio Comunale, nuova convocazione per lunedì 30 Marzo 2026 alle ore 16  
Ad Andria un Corso professionale di Dattilografia gratuito
26 marzo 2026 Ad Andria un Corso professionale di Dattilografia gratuito
Sanità: approvata in Giunta la delibera su azioni di recupero mobilità passiva
26 marzo 2026 Sanità: approvata in Giunta la delibera su azioni di recupero mobilità passiva
Visita alla casa circondariale di Trani dei Giovani Avvocati
26 marzo 2026 Visita alla casa circondariale di Trani dei Giovani Avvocati
Ad Andria l'incontro pubblico per la ricandidatura di Giovanna Bruno
25 marzo 2026 Ad Andria l'incontro pubblico per la ricandidatura di Giovanna Bruno
Rinnovo del Consiglio Provinciale BAT: fissata al 12 aprile la data del voto
25 marzo 2026 Rinnovo del Consiglio Provinciale BAT: fissata al 12 aprile la data del voto
Presentazione della candidatura al consiglio comunale della dottoressa Stefania D’Avanzo
25 marzo 2026 Presentazione della candidatura al consiglio comunale della dottoressa Stefania D’Avanzo
Lavori urgenti in via Marco Polo, chiusura della strada
25 marzo 2026 Lavori urgenti in via Marco Polo, chiusura della strada
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.