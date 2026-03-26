Calendario scolastico 2026-2027: inizio lezioni in Puglia il 17 settembre 2026

Calendario scolastico 2026-2027 Calendario scolastico 2026-2027

La Giunta regionale della Regione Puglia, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale e sentite le organizzazioni sindacali di settore, ha approvato il calendario scolastico per l'anno 2026-2027, definendo l'organizzazione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio.Per le attività didattiche delle. Per tutte, nel rispetto del monte ore annuale stabilito dalla normativa nazionale.L'inizio delle attività per le scuole di ogni ordine e grado è fissato nel(e può essere anticipato nell'ambito dell'autonomia di ciascuna istituzione scolastica), mentreLa definizione del calendario scolastico rappresenta un momento importante per l'organizzazione delle famiglie, delle istituzioni scolastiche e dell'intero sistema educativo regionale con cui si punta a garantire un equilibrio tra esigenze didattiche e tempi di vita degli studenti.Insieme alla definizione dell'organizzazione delle attività didattiche, è approvata anche la nuova edizione del contest creativo per la realizzazione del nuovo calendario scolastico regionale 2026/27, incentrato quest'anno sul tema della cultura del dono e della solidarietà sociale.L'iniziativa è finalizzata ad offrire agli studenti e alle studentesse l'opportunità di esprimere la propria creatività. Gli alunni e le alunne potranno rappresentare, secondo i valori a loro cari, come l'atto del donare – inteso come tempo, competenze o risorse – possa trasformare profondamente il tessuto sociale e scolastico, migliorando il senso di comunità e il legame tra le persone.Attraverso le loro opere, potranno esplorare visivamente come la gratuità e l'altruismo arricchiscano gli ambienti di apprendimento, evidenziando i benefici di una scuola basata sull'empatia e sul sostegno reciproco, e riflettendo anche sulle sfide legate all'indifferenza o alle barriere sociali che ostacolano la piena inclusione e la partecipazione collettiva.Le opere dovranno essere ideate come immagini rappresentative dei valori dell'istruzione e della cultura e i docenti e gli studenti potranno collaborare in gruppi, promuovendo dialogo e scambio di idee e rendendo il processo creativo un momento di crescita. Le attività per partecipare al concorso potranno essere collegate a percorsi didattici più ampi, come progetti di educazione civica o unità di apprendimento interdisciplinari.Il contest, le cui modalità di partecipazione saranno diffuse prossimamente, sarà aperto a tutte le istituzioni scolastiche regionali, sia statali che paritarie."Per il secondo anno consecutivo, insieme alla notizia del calendario per il prossimo anno scolastico - dichiara l'assessora alla Cultura e Conoscenza della Regione Puglia Silvia Miglietta - lanciamo un contest che invita gli alunni e le alunne delle scuole pugliesi a inviarci le loro proposte creative, inserendo le più originali nel calendario. Il tema di quest'anno è bello e sfidante perché la cultura del dono e della solidarietà è un valore da coltivare fin dall'infanzia, essendo un fondamento della nostra società. Sono certa che le scuole sapranno declinare questo tema nelle sue varie accezioni. Penso, per esempio, a chi dona il proprio tempo agli altri facendo volontariato o a chi, rinnovando la carta d'identità, dà il consenso alla donazione degli organi. Saranno di sicuro tanti gli spunti di riflessione che ci verranno da chi oggi siede fra i banchi di scuola".In allegato il calendario scolastico regionale.