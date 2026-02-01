Studenti di Andria in visita alla Camera dei Deputati ospiti dell’ on. Mariangela Matera

Visita in Parlamento per circa 90 studenti di alcune sezioni delle classi terze medie dell'Istituto Comprensivo Vaccina-Lotti-Vittoria di Andria, ospiti del deputato andriese di Fratelli d'Italia, Mariangela Matera. I ragazzi, appartenenti a quattro classi di terza media (sezioni I, E, D e G), hanno partecipato a una visita guidata di Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei Deputati, vivendo un'esperienza formativa a diretto contatto con le istituzioni. «Sono particolarmente felice di accogliere a Montecitorio studenti provenienti dalla mia città – ha dichiarato l'on. Mariangela Matera – perché credo fortemente nel valore educativo di queste esperienze. Far conoscere ai ragazzi il funzionamento delle istituzioni significa avvicinarli concretamente alla democrazia e al senso civico. In questi anni – ha aggiunto – tanti giovani hanno avuto l'opportunità di visitare la Camera grazie alla collaborazione con le scuole del territorio. Mettermi a disposizione degli istituti significa investire sul futuro, stimolando nei ragazzi curiosità, consapevolezza e partecipazione».L'iniziativa si inserisce nel percorso di attenzione dell'onorevole Matera verso il mondo della scuola e l'educazione civica, favorendo il contatto diretto degli studenti con i luoghi simbolo della Repubblica.