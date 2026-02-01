Scuola di Andria visita il Parlamento
Scuola di Andria visita il Parlamento
Attualità

Studenti di Andria in visita alla Camera dei Deputati ospiti dell’ on. Mariangela Matera

Alcune sezioni delle classi terze medie dell’Istituto Comprensivo "Vaccina-Lotti-Vittoria"

Andria - domenica 1 febbraio 2026 17.09 Comunicato Stampa
Visita in Parlamento per circa 90 studenti di alcune sezioni delle classi terze medie dell'Istituto Comprensivo Vaccina-Lotti-Vittoria di Andria, ospiti del deputato andriese di Fratelli d'Italia, Mariangela Matera. I ragazzi, appartenenti a quattro classi di terza media (sezioni I, E, D e G), hanno partecipato a una visita guidata di Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei Deputati, vivendo un'esperienza formativa a diretto contatto con le istituzioni. «Sono particolarmente felice di accogliere a Montecitorio studenti provenienti dalla mia città – ha dichiarato l'on. Mariangela Matera – perché credo fortemente nel valore educativo di queste esperienze. Far conoscere ai ragazzi il funzionamento delle istituzioni significa avvicinarli concretamente alla democrazia e al senso civico. In questi anni – ha aggiunto – tanti giovani hanno avuto l'opportunità di visitare la Camera grazie alla collaborazione con le scuole del territorio. Mettermi a disposizione degli istituti significa investire sul futuro, stimolando nei ragazzi curiosità, consapevolezza e partecipazione».
L'iniziativa si inserisce nel percorso di attenzione dell'onorevole Matera verso il mondo della scuola e l'educazione civica, favorendo il contatto diretto degli studenti con i luoghi simbolo della Repubblica.
  • Scuola
  • Comune di Andria
  • fratelli d'italia
  • On. Mariangela Matera
Fidelis Andria, ora la classifica preoccupa: Basanisi fa gioire il Gravina
1 febbraio 2026 Fidelis Andria, ora la classifica preoccupa: Basanisi fa gioire il Gravina
Nuova data per la presentazione stato lavori interramento Ferrovia nell’abitato di Andria
1 febbraio 2026 Nuova data per la presentazione stato lavori interramento Ferrovia nell’abitato di Andria
Altri contenuti a tema
Nuova data per la presentazione stato lavori interramento Ferrovia nell’abitato di Andria Nuova data per la presentazione stato lavori interramento Ferrovia nell’abitato di Andria Lunedì 9 Febbraio alle ore 18,00 presso la Biblioteca comunale "Giuseppe Ceci"
Falso video della Sindaco Bruno: "Offesa a me come donna, come madre, come moglie e come figlia" Falso video della Sindaco Bruno: "Offesa a me come donna, come madre, come moglie e come figlia" La denuncia della Prima cittadina: "Generato tramite sistemi di intelligenza artificiale partendo da una fotografia vera"
ZES Unica per il Mezzogiorno: cresce il numero di investimenti produttivi nel Sud Italia Commento ZES Unica per il Mezzogiorno: cresce il numero di investimenti produttivi nel Sud Italia Intervento del commercialista Vincenzo Caldarone, già Sindaco di Andria
Amministrative: banchetto informativo di Andria Bene in Comune Politica Amministrative: banchetto informativo di Andria Bene in Comune Domenica 1 febbraio, dalle ore 10 alle 13 in viale Crispi, angolo via Regina Margherita
Voto del 22 e 23 marzo: la magistratura al centro del referendum sulla giustizia Voto del 22 e 23 marzo: la magistratura al centro del referendum sulla giustizia Ad Andria un dibattito a più voci: avvocati e magistrati sulle ragioni del Sì e del No
Fortunato (Pd): "Nuovo Mercato Ortofrutticoloo, operazione che genera inevitabili criticità nelle prime fasi" Politica Fortunato (Pd): "Nuovo Mercato Ortofrutticoloo, operazione che genera inevitabili criticità nelle prime fasi" "Al Partito Democratico interessa l’efficacia delle soluzioni, non il rimpallo di responsabilità"
Castel del Monte, Napolitano: «Il governo Meloni per la promozione di Andria» Politica Castel del Monte, Napolitano: «Il governo Meloni per la promozione di Andria» Il candidato sindaco di centrodestra, sul finanziamento che ammonta a 1,2 milioni di euro
"Eccellenze andriesi 2025": conferito dal Sindaco Bruno al Cavaliere del Lavoro Onofrio Spagnoletti Zeuli "Eccellenze andriesi 2025": conferito dal Sindaco Bruno al Cavaliere del Lavoro Onofrio Spagnoletti Zeuli "Per la sua esemplare dedizione e il suo profondo amore per la Città"
Falso video della Sindaco Bruno: "Offesa a me come donna, come madre, come moglie e come figlia "
1 febbraio 2026 Falso video della Sindaco Bruno: "Offesa a me come donna, come madre, come moglie e come figlia"
ZES Unica per il Mezzogiorno: cresce il numero di investimenti produttivi nel Sud Italia
1 febbraio 2026 ZES Unica per il Mezzogiorno: cresce il numero di investimenti produttivi nel Sud Italia
Strutture indoor di Andria, Lamorte: «Gestione scellerata, dove sono finiti i principi dello sport?»
1 febbraio 2026 Strutture indoor di Andria, Lamorte: «Gestione scellerata, dove sono finiti i principi dello sport?»
Olio d'oliva, Coldiretti Puglia: annata di alta qualità e valore record. Cresce export dop (+62%)
1 febbraio 2026 Olio d'oliva, Coldiretti Puglia: annata di alta qualità e valore record. Cresce export dop (+62%)
Gravina-Fidelis Andria, Catalano: «Abbiamo bisogno della giusta scintilla per ripartire»
31 gennaio 2026 Gravina-Fidelis Andria, Catalano: «Abbiamo bisogno della giusta scintilla per ripartire»
Voto del 22 e 23 marzo: la magistratura al centro del referendum sulla giustizia
31 gennaio 2026 Voto del 22 e 23 marzo: la magistratura al centro del referendum sulla giustizia
Truffa ad una nota ditta olearia andriese: tre arresti disposti dal Tribunale di Trani
31 gennaio 2026 Truffa ad una nota ditta olearia andriese: tre arresti disposti dal Tribunale di Trani
Traffico nei pressi del Bonomo, difficoltà soprattutto per i mezzi di soccorso
31 gennaio 2026 Traffico nei pressi del Bonomo, difficoltà soprattutto per i mezzi di soccorso
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.