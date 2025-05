Screening sanitari in Puglia: richiesta inclusione laboratori analisi accreditati

Il gruppo consiliare "Per la Puglia" ha inviato una lettera al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, all'Assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese, e al direttore del Dipartimento promozione della Salute e del Benessere animale, Vito Montanaro, per chiedere chiarimenti in merito alla decisione di "escludere i laboratori analisi accreditati e convenzionati dagli screening per la sorveglianza dell'epatite C e dalla sperimentazione del servizio cognitivo di supporto allo screening del diabete".Secondo i consiglieri regionali Antonio Tutolo (capogruppo), Sebastiano Leo, Saverio Tammacco e Mauro Vizzino, questa scelta "appare immotivata e penalizzante per la sanità pugliese, poiché tali strutture possiedono le competenze tecniche, i requisiti strutturali e il personale qualificato per svolgere queste attività in maniera efficace e capillare. La loro esclusione rischia di compromettere la tempestività e l'accessibilità degli screening per i cittadini pugliesi, privando il sistema sanitario regionale di risorse preziose e radicate sul territorio".Nella lettera inviata, i consiglieri chiedono non solo un chiarimento, ma anche "la revisione del provvedimento, affinché i laboratori accreditati e convenzionati siano inclusi nelle attività di screening, contribuendo a garantire un servizio più efficace e accessibile alla popolazione"."Siamo convinti – affermano - che questa esclusione sia un grave errore e chiediamo che la Regione riveda la sua decisione, permettendo a queste strutture di continuare a svolgere un ruolo fondamentale nella prevenzione e nella tutela della salute dei cittadini".