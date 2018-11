Salute, approvata dalla Regione la rete Parkinson

Provincia n. abitanti (31 dic 2014) n. casi Foggia 633.000 1.266 BAT 394.000 788 Bari 1.266.000 2.532 Taranto 590.000 1.180 Brindisi 400.000 800 Lecce 807.000 1.614 Totale 4.090.000 8.180



La Giunta regionale ha quindi stabilito che i Direttori Generali delle Asl e delle Aziende Ospedaliere dovranno individuare gli specialisti (ospedalieri o ambulatoriali) in grado di gestire i device (DBS O duodopa) della terapia di fase avanza. Per la provincia Barletta Andria Trani, l'assistenza risulta così strutturata. PROVINCIA BAT II° livello III° livello DD.SS.SS (ambulatorio dedicato) UU.OO.CC. c/o P.O. DBS D-DOPA DSS Andria OSP. Andria OSPEDALE di Andria Bonomo DDS Canosa OSP. Barletta DDS Bisceglie/Trani DSS Andria

"Oggi (ieri per chi legge n.d.r.) abbiamo fatto un altro passo verso la buona sanità. La Giunta ha deliberato infatti l'avvio della Rete Parkinson della Regione Puglia, con l'attuazione del percorso assistenziale, individuando anche i Centri per l'impianto della stimolazione cerebrale profonda (Deep Brain Stimulation/DBS). L'obiettivo è duplice, da una parte omogeneizzare i livelli di assistenza su tutto il territorio regionale e dall'altra ridurre la mobilità passiva (soprattutto verso la Lombardia) e non procurare ulteriori disagi ai pazienti e ai loro familiari. Mi fa piacere dare oggi questa notizia anche perché sabato prossimo, 24 novembre, è la giornata nazionale del Parkinson e la delibera è davvero un bel traguardo per la serenità di molte famiglie".Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha così annunciato, al termine della Giunta, l'approvazione della delibera sulla costituzione della Rete Parkinson della Regione con l'individuazione dei distretti e degli Ospedali che trattano la patologia e l'individuazione dei due Centri, Ospedale Perrino di Brindisi e Ente Ecclesiastico Miulli di Acquaviva delle Fonti, che già oggi possono impiantare il DBS, l'apparecchio per la stimolazione cerebrale profonda (Deep Brain Stimulation) oppure sostituire le pile. L'obiettivo della Rete sarà quello di migliorare e omogeneizzare i livelli di assistenza nell'intero territorio regionale, riducendo le motivazioni che contribuiscono maggiormente alla mobilità intra-regionale ed extra-regionale dei pazienti, con particolare attenzione alle incertezze diagnostiche, alla mancanza di presa in carico multidisciplinare e multiprofessionale delle persone con la malattia Parkinson, alla carenza di adeguate strutture riabilitative ed alla insufficienza di strutture in grado mettere in atto e gestire le terapie della fase avanzata.Con la delibera approvata, la Giunta dà mandato inoltre alla Asl di Lecce di acquisire il sistema informatico che metta in rete i centri ospedalieri e i distretti per la condivisione delle informazioni.: i dati ci restituiscono una prevalenza della Malattia di Parkinson che varia da 200 a 350 casi ogni 100.000 abitanti e quelli d'incidenza tra 5 e 21 nuovi casi / 100.000 abitanti / anno. Sia l'incidenza sia la prevalenza della MP aumentano con l'età; basse prima della quinta decade di vita, aumentano nelle decadi successive con prevalenza del 2% negli ultrasessantenni. L'età costituisce un fattore di rischio indipendente così pure il sesso maschile e la familiarità.Lo studio effettuato nella Regione Puglia invece (S. Giovanni Rotondo, 1994) indica una prevalenza cruda di circa 2 casi ogni 1000 abitanti, in linea con quella dei paesi occidentali.Su questa base, vi sarebbero in Puglia circa 8.000 casi, così potenzialmente suddivisi per provincia: