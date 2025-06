Regione stanzia 2,5 milioni di euro per la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)

Un avviso pubblico per sostenere, con una dotazione complessiva di 2,5 milioni di euro, proposte progettuali finalizzate alla costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Si tratta di soggetti pubblici e privati che si mettono insieme per produrre, condividere e consumare energia prodotta da fonti rinnovabili in modo locale e sostenibile senza scopo di lucro e per il contrasto alla povertà energetica.È stato, difatti, pubblicato sul bollettino regionale il bando che finanzia progetti innovativi per la nascita di nuove CER, soggetti giuridici in grado di agevolare processi di approvvigionamento e autoconsumo energetico responsabili. Regione Puglia, persegue, così, l'Obiettivo Specifico RSO2.2 del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 per tutelare l'ambiente e promuovere la transizione ecologica."La Puglia è regione di innovazione e sostenibilità – commenta il presidente della Regione Puglia,- e con questo intervento strategico dedicato alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) facciamo un passo fondamentale per consolidare il nostro impegno verso una transizione ecologica giusta, inclusiva e partecipata. Le CER non sono solo uno strumento per produrre energia da rinnovabili, ma un modello di solidarietà energetica, che permette alle comunità locali di collaborare per produrre, condividere e consumare energia in modo responsabile. Dunque con questo avviso pubblico finanziamo progetti innovativi che diano nuova forza all'autoconsumo collettivo, promuovano l'efficienza energetica e riducano i consumi, in linea con la strategia europea. Le ricadute positive saranno non solo ambientali, ma anche in termini di occupazione. Perché le comunità energetiche sono, di fatto, un motore di sviluppo economico e occupazionale, grazie alle opportunità offerte dal settore delle energie rinnovabili"."La Puglia investe nelle energie rinnovabili non solo per le ricadute ambientali che queste generano, in grado di contrastare gli effetti del cambiamento climatico, ma anche per la capacità straordinaria che detengono di sviluppare competenze e ricerca, con ricadute importanti occupazionali per la nostra regione, specie per i giovani. Sostenere le Comunità energetiche, realtà di innovazione e coesione - commenta la direttora del Dipartimento regionale Sviluppo economico,, significa incrementare posti di lavoro e trasformare la Puglia in un vero e proprio Hub energetico. Questo avviso pubblico è un ulteriore strumento strategico che ci permette così di integrare e rafforzare l'azione a sostegno delle comunità e delle imprese per investimenti in energia rinnovabile e per l'autoproduzione energetica, sì da ridurre e contrastare quella nuova forma di povertà che è la povertà energetica".Le CER, attraverso la gestione delle diverse configurazioni di cui si compongono, contribuiscono, altresì, alla riduzione dell'impatto ambientale e dei costi energetici, generando benefici economici sociali da tradurre in azioni di contrasto alla povertà energetica e tutela dell'inclusione e della non discriminazione.I soggetti beneficiari dell'Avviso sono:• gli Enti Territoriali di cui all'art. 2 del TUEL (D. Lgs 267/2000) della Regione Puglia;• gli Enti del Terzo Settore e le Cooperative di Comunità ai sensi della L.R. n. 23/2014, a loro giuridicamente assimilabili, costituiti e operativi da almeno 3 anni, con sede legale ubicata nel territorio della Regione Puglia.I contributi previsti dall'Avviso sono destinati a coprire:• studi di pre-fattibilità tecnico-economica• azioni di sensibilizzazione, coinvolgimento e comunicazione• spese amministrative, legali e notariliconnessi all'avvio e alla costituzione delle CER.Le suddette tipologie di spesa sono ammissibili se previste nel quadro economico di progetto ammesso a finanziamento ed effettivamente e definitivamente sostenute dal Soggetto beneficiario a far data dal 24 gennaio 2024, data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414/2023.Il soggetto giuridico della CER dovrà avere sede legale in Puglia ed essere regolarmente costituito entro 6 mesi dalla concessione del contributo.La dotazione finanziaria complessiva dell'Avviso è pari 2.500.000,00 € a valere sul PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027 - Asse Prioritario II "Economia Verde" - Azione 2.3 "Sostegno alla Realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili" - Sub azione 2.3.1 "Sostegno alla Nascita di Comunità Energetiche Rinnovabili".L'avviso è stato approvato con Determinazione della Sezione Transizione Energetica n. 155 del 10 Giugno 2025, pubblicata sul BURP n. 49 del 19 Giugno 2025.I progetti candidati a finanziamento sono selezionati con procedura valutativa a sportello.L'avviso è disponibile al link https://regione.puglia.it/web/politiche-energetiche/-/avvisocer Le domande di agevolazione dovranno essere inoltrate, pena l'esclusione, unicamente in via telematica, attraverso la procedura on line disponibile sul portale https://moduli.regione.puglia.it La gestione dell'Avviso è affidata al Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia.