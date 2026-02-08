Ortofrutta biologica
Ortofrutta biologica
Territorio

Puglia, seconda regione bio in Italia con quasi 320mila ettari

Coldiretti Puglia: "Importazioni straniere in aumento nel 2024, il bio strategico anche contro gli sprechi"

Andria - domenica 8 febbraio 2026 3.59
Il nuovo marchio del biologico italiano rappresenta un passo decisivo per aiutare i consumatori a compiere scelte più consapevoli e valorizzare il lavoro della filiera agricola Made in Italy, come richiesto da Coldiretti. È quanto sottolinea Coldiretti Puglia, in occasione dell'intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni sul decreto che regolamenta l'uso del marchio del biologico italiano, definendone condizioni e modalità.

Un via libera importante anche per la Puglia, dove la superficie agricola destinata al biologico cresce ancora del 2,4% - aggiunge Coldiretti Puglia - raggiungendo 318.461 ettari. Un dato che conferma la regione ai vertici nazionali per l'agricoltura bio, presente ormai in tutti i comparti produttivi, con quasi il 24% della superficie agricola regionale coltivata secondo metodo biologico, sempre più vicina all'obiettivo del 25% fissato dalla strategia europea Farm to Fork entro il 2030.

L'iniziativa arriva in un momento in cui le importazioni di prodotti biologici dall'estero continuano a crescere, registrando nel 2024 un aumento del 7,1% rispetto all'anno precedente, con il rischio di mettere sotto pressione le produzioni nazionali e di ridurre la trasparenza per i consumatori.

Il nuovo marchio punta a rafforzare il legame tra prodotto biologico e territorio, offrendo uno strumento chiaro – spiega Coldiretti Puglia - per distinguere l'origine italiana in un mercato sempre più affollato da referenze estere. Un passaggio strategico in una fase in cui il bio non è più una nicchia, ma una componente strutturale dell'agricoltura nazionale, con 97mila operatori coinvolti e circa un quinto dei terreni coltivati secondo metodo biologico.

La Puglia si conferma protagonista anche dal lato dei consumi. Nel 2024 la spesa per prodotti biologici nella grande distribuzione è cresciuta del 2,9% rispetto all'anno precedente. A spingere il carrello sono soprattutto frutta (+2,7%) e ortaggi (+3%), simboli di un'alimentazione più attenta alla salute e alla qualità. Spiccano però anche aumenti molto marcati in alcune categorie: le uova fresche bio segnano un +10,4%, mentre oli e grassi vegetali registrano un vero balzo in avanti con un +31,8%, dato che evidenzia una domanda in forte evoluzione.

Oltre agli aspetti economici, il biologico si distingue anche per i benefici ambientali e sociali. La filiera corta e la programmazione più attenta delle produzioni contribuiscono infatti a ridurre in modo significativo lo spreco alimentare. Secondo le analisi Ispra, nei sistemi convenzionali lo spreco può raggiungere il 50-60%, mentre nei mercati locali degli agricoltori biologici si riduce al 20-25%, con vantaggi concreti sia per l'ambiente sia per la sostenibilità complessiva del sistema agroalimentare. In questo scenario, il marchio del biologico italiano si propone – conclude Coldiretti Puglia - come uno strumento chiave per accompagnare la crescita del settore, tutelare il reddito degli agricoltori e rafforzare la fiducia dei cittadini, rendendo sempre più chiara l'identità del vero bio Made in Italy.
  • regione puglia
  • coldiretti
  • agricoltura
  • Agricoltura biologica
Anche Andria tappa delle attività sportive nella BAT della Corsa di Miguel
8 febbraio 2026 Anche Andria tappa delle attività sportive nella BAT della Corsa di Miguel
Nasce il gruppo consiliare “Per Andria”: Vincenzo Montrone nominato capogruppo
8 febbraio 2026 Nasce il gruppo consiliare “Per Andria”: Vincenzo Montrone nominato capogruppo
Altri contenuti a tema
Giunta approva avviso pubblico per selezione direttori generali delle aziende sanitarie pugliesi Attualità Giunta approva avviso pubblico per selezione direttori generali delle aziende sanitarie pugliesi La nuova selezione dovrà concludersi entro il 31 marzo 2026
Attivi fino alla fine di giugno i quattro punti di facilitazione digitale ad Andria Vita di città Attivi fino alla fine di giugno i quattro punti di facilitazione digitale ad Andria La Regione Puglia proroga il finanziamento. Aperti il martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13
L'ortofrutta traina l'export: si conferma uno dei pilastri dell'agroalimentare Made in Italy L'ortofrutta traina l'export: si conferma uno dei pilastri dell'agroalimentare Made in Italy È quanto emerge dall’analisi di Coldiretti Puglia sui flussi commerciali del comparto ortofrutticolo
Andria riceve 113mila euro per “Bici in comune” Attualità Andria riceve 113mila euro per “Bici in comune” Presentazione del progetto “PEDALA FRA’... SPORT, CIBO E CULTURA”, giovedì 5 febbraio ore 10,30
Regione: dagli ingegneri della Bat gli auguri al governo Decaro Associazioni Regione: dagli ingegneri della Bat gli auguri al governo Decaro L’Ordine ribadisce il ruolo strategico della provincia: “La Bat sia protagonista dello sviluppo regionale”
Avvio della XII legislatura della Regione Puglia: il messaggio del neo consigliere Vurchio Politica Avvio della XII legislatura della Regione Puglia: il messaggio del neo consigliere Vurchio "Assunzione di una responsabilità precisa: portare in Consiglio regionale la voce delle comunità che rappresento"
La Regione indice un bando per il nuovo direttore generale dell’agenzia Aress Attualità La Regione indice un bando per il nuovo direttore generale dell’agenzia Aress Ricostituito l’Organismo Paritetico per lo svolgimento dell’attività professionale intramuraria per il personale sanitario
Sanità: al via i piani sperimentali di riduzione delle liste d’attesa Attualità Sanità: al via i piani sperimentali di riduzione delle liste d’attesa La Giunta approva delibera. Decaro: “Piani ambiziosi ma possibili con la collaborazione di tutti”
Anche alla Questura di Andria una Sezione operativa per la "Sicurezza Cibernetica "
8 febbraio 2026 Anche alla Questura di Andria una Sezione operativa per la "Sicurezza Cibernetica"
Fidelis Andria-Real Normanna, Catalano: «Momento tosto da affrontare a testa alta»
7 febbraio 2026 Fidelis Andria-Real Normanna, Catalano: «Momento tosto da affrontare a testa alta»
La Giornata dei calzini spaiati: l'inclusione non si indossa, si vive
7 febbraio 2026 La Giornata dei calzini spaiati: l'inclusione non si indossa, si vive
"Non sei solito ", i Carabinieri contro il bullismo e le trappole del web
7 febbraio 2026 "Non sei solito", i Carabinieri contro il bullismo e le trappole del web
1
Rilascio Carta d'Identità: solo su prenotazione apertura straordinaria questa mattina
7 febbraio 2026 Rilascio Carta d'Identità: solo su prenotazione apertura straordinaria questa mattina
Attivi fino alla fine di giugno i quattro punti di facilitazione digitale ad Andria
7 febbraio 2026 Attivi fino alla fine di giugno i quattro punti di facilitazione digitale ad Andria
Studenti lasciati a piedi: la denuncia di Gioventù Nazionale Andria sulla gestione del trasporto pubblico
7 febbraio 2026 Studenti lasciati a piedi: la denuncia di Gioventù Nazionale Andria sulla gestione del trasporto pubblico
Giunta approva avviso pubblico per selezione direttori generali delle aziende sanitarie pugliesi
7 febbraio 2026 Giunta approva avviso pubblico per selezione direttori generali delle aziende sanitarie pugliesi
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.