Presentato ad Andria il Distretto produttivo lattiero caseario pugliese

Presentato, ieri mattina, mercoledì 3 maggio, nella sede del Consorzio di tutela Burrata di Andria IGP, il. Il neo distretto vede coinvolti numerosi attori: la CIA PUGLIA , UCI PUGLIA , FederagriPesca – ConfCoperative Puglia , ConfCommercio Bari, CISL, CGIL e oltre 40 imprese tra allevatori e imprese di trasformazione del settore lattiero casearie pugliese."Il nostro territorio fa un grande passo in avanti nel percorso di promozione grazie al riconoscimento del primo distretto produttivo agroalimentare di qualità del settore lattiero caseario. Un primo risultato di cui sono particolarmente orgogliosa, perché ho seguito l'iter e le non poche difficoltà superate". Lo dichiarache ieri mattina ha preso parte alla conferenza stampa per l'annuncio del riconoscimento del distretto produttivo. Il Distretto rappresenta una grande opportunità per la Regione Puglia che si attendeva da tempo.Allevatori, casari, industria casearia, enti di ricerca, associazioni di categoria, Consorzi di tutela, tutti uniti per affrontare e vincere le sfide del prossimo futuro e permettere al sistema lattiero caseario pugliese di crescere ed essere competitivo a livello nazionale ed internazionale. «Si tratta di un'opportunità importante» dichiara l'presente all'incontro e aggiunge «Il ruolo della Regione in questo contesto è quello di coordinare le azioni, di fare attività di promozione di marketing, di fare in coming, di fare quell'azione di promozione dei prodotti ma anche sulla formazione di un capitale umano che manca che serve sempre di più sulle qualifiche che il mondo dell'impresa ci chiede».Ad aprire la presentazioneDirettore delche spiega «Si cerca di stare tutti insieme per risolvere gli atavici problemi del territorio, tra cui il ripopolamento bovino della murgia, la carenza infrastrutturale, mancano centrali latti, piuttosto che strumenti per il recupero e valorizzazione degli scarti di produzione, ma anche la formazione di personale e il benessere animale. Quindi tutto una serie di problematiche che sicuramente stando seduti tutti attorno a un tavolo, cercheremo di risolvere al meglio»., consigliere delegato, aggiunge «Vogliamo invogliare i giovani a fare agricoltura, e fare agricoltura oggi significa fare innovazione e tecnologie avanzate contro l'abbandono delle campagne. Noi come ci crediamo tantissimo»Alla conferenza per l'ottenimento del primo riconoscimento presente anche il Capogruppo del PD e Consigliere Regionale, ii rappresentanti del territorio, le imprese che hanno formato il nucleo promotore insieme alle associazioni di categoria, alle sigle sindacali, ai Consorzi di Tutela ed ai rappresentanti degli Enti di ricerca.