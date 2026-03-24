agenti della Polizia di Stato
agenti della Polizia di Stato
Attualità

Nuovo personale, con moderne attrezzature ed autovetture, rafforzano la Polizia di Stato nella Bat

Quarantanove nuovi operatori, destinati a rafforzare l’organico dei Commissariati di P. S. nonché la Polstrada e la Polizia Ferroviaria

BAT - martedì 24 marzo 2026 16.00 Comunicato Stampa
La Polizia di Stato della BAT accoglie quarantanove nuovi operatori, destinati a rafforzare l'organico dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Barletta, Trani e Canosa di Puglia, nonché la Polizia Stradale di Andria e la Polizia Ferroviaria. Si tratta di un importante incremento di personale disposto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, che va a potenziare in maniera significativa il presidio del territorio.
I nuovi arrivati giungono nella BAT portando con sé un bagaglio di esperienze maturate in contesti professionali differenti in varie regioni d'Italia. Bagaglio che sarà messo immediatamente al servizio della collettività per intensificare i servizi di prevenzione e controllo del territorio.

Il Questore della Provincia BAT, dott. Alfredo Fabbrocini, ha voluto accogliere personalmente i nuovi poliziotti e ha rivolto a ciascuno di loro un augurio di buon lavoro, esprimendo l'auspicio che questa nuova esperienza sia fonte di gratificazione professionale e occasione di crescita personale.
Il rafforzamento del dispositivo di sicurezza provinciale si estende anche alle dotazioni materiali. A supporto delle crescenti attività operative, a partire dal gennaio 2024, la Questura ha ricevuto una dotazione di nuovi automezzi che hanno sensibilmente rinnovato il parco veicoli in uso ai reparti. La nuova fornitura comprende, infatti, undici autovetture specializzate per il controllo del territorio, nove vetture con colori di serie, quattro autovetture non specializzate con colori d'istituto, un furgone e una vettura dedicata agli accompagnamenti presso i Centri per i Rimpatri.

L'arrivo dei nuovi agenti, unito al potenziamento dei mezzi, consentirà di consolidare ulteriormente la presenza sul territorio, garantendo una maggiore capillarità nelle attività di prevenzione e una risposta ancora più tempestiva alle richieste di sicurezza dei cittadini.
agenti della Polizia di Statoagenti della Polizia di Stato
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • polizia
  • polizia stradale
  • polizia ferroviaria
  • Questura Andria
  • Polizia di Stato Andria
  • Alfredo Fabbrocini
  • Questura di Barletta Andria Trani
Nasce il coordinamento sindacale interforze nella Bat
24 marzo 2026 Nasce il coordinamento sindacale interforze nella Bat
AVIS Andria, la maratona della solidarietà: 67 donazioni in un solo giorno
24 marzo 2026 AVIS Andria, la maratona della solidarietà: 67 donazioni in un solo giorno
Altri contenuti a tema
Inaugurata ad Andria la nuova flotta di Ferrotramviaria: treni e bus di ultima generazione      Inaugurata ad Andria la nuova flotta di Ferrotramviaria: treni e bus di ultima generazione      Servizio esteso alle domeniche e collegamenti rapidi per Bari, un traguardo da 68 mln di euro per connettere il Nord Barese
Vittime del dovere, per le famiglie l'omaggio in Questura ad Andria Eventi e cultura Vittime del dovere, per le famiglie l'omaggio in Questura ad Andria Targhe commemorative del premio "Valore e Memoria" consegnate dal questore Fabbrocini
La Polizia di Stato incontra i futuri sposi ad Andria: al centro il rispetto e la prevenzione della violenza La Polizia di Stato incontra i futuri sposi ad Andria: al centro il rispetto e la prevenzione della violenza Presente anche il Questore della Provincia BAT Alfredo Fabbrocini
Sicurezza: "Più poliziotti per le strade ma con poche e carenti autovetture" Cronaca Sicurezza: "Più poliziotti per le strade ma con poche e carenti autovetture" La nota della Segreteria provinciale del SAP - BAT
Provincia Barletta Andria Trani: la Polizia di Stato inaugura la 1^edizione di “Valore e Memoria” Speciale Provincia Barletta Andria Trani: la Polizia di Stato inaugura la 1^edizione di “Valore e Memoria” Articolato in tre categorie, ciascuna intitolata alla memoria di appartenenti alla Polizia di Stato che hanno sacrificato la propria vita in servizio
Zenith: "I nostri ragazzi speciali, presidio di legalità. Incontro con il Procuratore Nicola Gratteri" Zenith: "I nostri ragazzi speciali, presidio di legalità. Incontro con il Procuratore Nicola Gratteri" "Da circa un mese i nostri ragazzi speciali camminano fianco a fianco con la Questura di Andria"
Torna in Puglia Michele De Tullio, al vertice del compartimento della Polizia Ferroviaria di Puglia, Molise e Basilicata Torna in Puglia Michele De Tullio, al vertice del compartimento della Polizia Ferroviaria di Puglia, Molise e Basilicata Il dirigente superiore De Tullio, lascia la direzione del Compartimento della Polizia Ferroviaria di Ancora
Sicurezza stradale ad Andria, operazione congiunta di Questura e Polizia Locale Cronaca Sicurezza stradale ad Andria, operazione congiunta di Questura e Polizia Locale Bici elettriche e monopattini, i dati relativi ai controlli straordinari nel comune federiciano
"Il Lavoro viaggia con noi ": nella Bat i Consulenti del Lavoro pronti ad accogliere giovani e imprese sul Truck della Legalità
24 marzo 2026 "Il Lavoro viaggia con noi": nella Bat i Consulenti del Lavoro pronti ad accogliere giovani e imprese sul Truck della Legalità
Sicurezza, on.Matera (FdI): «Rafforzata nella Bat la presenza dello Stato con l’arrivo di 49 nuovi agenti»
24 marzo 2026 Sicurezza, on.Matera (FdI): «Rafforzata nella Bat la presenza dello Stato con l’arrivo di 49 nuovi agenti»
Nuovo ospedale di Andria, incontro in Regione: gara tra due settimane?
24 marzo 2026 Nuovo ospedale di Andria, incontro in Regione: gara tra due settimane?
L’Istituto "Ettore Carafa " domina in vasca: pioggia di medaglie ai nuovi Giochi della Gioventù
24 marzo 2026 L’Istituto "Ettore Carafa" domina in vasca: pioggia di medaglie ai nuovi Giochi della Gioventù
Afragolese-Fidelis Andria: altra sconfitta esterna e tanti interrogativi
24 marzo 2026 Afragolese-Fidelis Andria: altra sconfitta esterna e tanti interrogativi
L’Andria Kung Fu trionfa al Memorial "Dario Ambra "
24 marzo 2026 L’Andria Kung Fu trionfa al Memorial "Dario Ambra"
Appena una mezza dozzina di sezioni hanno visto prevalere il Sì: Andria vede vincere il No con il 56,46%
23 marzo 2026 Appena una mezza dozzina di sezioni hanno visto prevalere il Sì: Andria vede vincere il No con il 56,46%
Ad Andria vince il No, sindaco Bruno: "Dalla città un segnale forte e chiaro' "
23 marzo 2026 Ad Andria vince il No, sindaco Bruno: "Dalla città un segnale forte e chiaro'"
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.