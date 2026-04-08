La Polizia di Stato celebra il 174^ anniversario della sua fondazione

Venerdì 10 aprile, alle ore 11:00, in Piazza Vittorio Veneto, Canosa di Puglia ospiterà il 174^ anniversario della fondazione della Polizia di Stato, organizzata dalla Questura della Provincia BAT in collaborazione con l'Amministrazione Comunale. "Esserci sempre", motto della Polizia di Stato, rappresenta non solo una semplice frase, ma una missione quotidiana, un impegno solenne nei confronti dei cittadini, in questo caso, della Sesta Provincia. L'anniversario sarà l'occasione per celebrare l'abnegazione, i sacrifici, la passione delle donne e degli uomini in divisa, un punto di riferimento costante per la sicurezza dei cittadini.«L'Amministrazione Comunale, con profonda gratitudine - si legge nella nota - ringrazia il Questore, dott. Alfredo Fabbrocini, per aver scelto Canosa di Puglia come sede delle celebrazioni dell'anniversario, motivo d'orgoglio per tutta la comunità e non solo».Saranno presenti alla manifestazione le autorità civili e militari della Provincia. Invitati alla cerimonia anche gli alunni delle scuole elementari e Secondarie di I Grado della città che allieteranno la manifestazione intonando l'inno di Mameli.