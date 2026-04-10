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Politica

"Polizia, presidio di legalità. Nella Bat risultati importanti"

L'onorevole Mariangela Matera a margine delle celebrazioni a Canosa di Puglia

Andria - venerdì 10 aprile 2026 15.55
«La Polizia di Stato rappresenta un presidio fondamentale di legalità e sicurezza per le nostre comunità. Ogni giorno, con professionalità e spirito di servizio, le forze dell'ordine garantiscono la tutela dei cittadini e dei valori democratici».

Lo dichiara il deputato andriese di Fratelli d'Italia, Mariangela Matera, a margine delle celebrazioni a Canosa di Puglia, che rivolge «un sentito ringraziamento al lavoro e alle attività della Questura BAT, complimentandosi con il questore Alfredo Fabbrocini per il lavoro svolto sul territorio e i risultati raggiunti, frutto di una guida attenta e di una costante presenza al fianco delle istituzioni e dei cittadini». «Alle donne e agli uomini della Polizia di Stato – conclude Matera – rinnovo la mia gratitudine e l'augurio di proseguire nel loro prezioso operato al servizio del Paese».
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