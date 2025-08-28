Nuovo ospedale di Andria
Nuovo ospedale di Andria
Politica

Nuovo ospedale di Andria: gli interventi di Tonia Spina e Grazia Di Bari

Dopo la firma del protocollo d’intesa tra Regione Puglia e Ministero della Salute

Andria - giovedì 28 agosto 2025 5.21
"Cronoprogramma rispettato. Appena rientrati dalle ferie -sottolinea la consigliera regionale di Fratelli d'Italia, Tonia Spina- uno dei primi atti del Ministero della Salute è stato quello di firmare con la Regione Puglia il Protocollo d'intesa per la realizzazione sia del nuovo ospedale di Andria, sia del nuovo monoblocco del Policlinico di Foggia. Per quanto riguarda Andria, in modo particolare, si tratta di una cifra molto importante 342 milioni di euro, di cui poco più di 21 milioni a carico della Regione.

"Finalmente a distanza di quattro anni da quella presentazione in pompa magna alle pendici di Castel del Monte, il sogno di tanti cittadini della BAT, privati per tutti questi anni di un'assistenza sanitaria adeguata, perché è bene ricordare che la Regione Puglia nel frattempo aveva chiuso gli ospedali di Minervino Murge, Spinazzola, Trani e Canosa di Puglia, convinta che il nuovo Policlinico della BAT si potesse realizzare nel giro di pochi anni. Me le ricordo bene le parole del presidente della Regione, Michele Emiliano, quel 16 luglio 2021, sembrava che il cantiere potesse essere aperto il giorno dopo: a distanza di quattro anni non siamo ancora arrivati a bandire la gara.

"Ma oggi non è il giorno delle polemiche, anzi dovremmo tutti impegnarci perché questa importantissima opera non sia oggetto di una campagna elettorale in vista delle prossime elezioni: tutti i politici del territorio , insieme, ognuno per il ruolo che compete, dovremmo cercare di collaborare nelle prossime tappe di questo iter che è solo all'inizio. Il mio ringraziamento va chiaramente al sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, che nei confronti dei nuovi ospedali in progettazione e costruzione in Puglia, non ha mai ragionato in termini politici, ma in termini propositivi: perché qui è in ballo la salute dei cittadini, non il consenso elettorale."

"La firma del protocollo d'intesa tra Regione Puglia e Ministero della Salute -sottolinea la consigliera regionale del M5S, Grazia Di Bari- per il nuovo ospedale di Andria rappresenta un passo avanti fondamentale per la realizzazione del nosocomio. Continueremo a seguire questo percorso in commissione regionale Sanità, per verificare il rispetto del cronoprogramma stilato nelle ultime audizioni. Siamo sicuri che tutti stiano facendo quanto di loro competenza per arrivare entro fine settembre, inizi di ottobre, alla pubblicazione del bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori per il progetto esecutivo. Voglio ricordare, però, ancora una volta che nella migliore delle ipotesi il nuovo ospedale sarà pronto a marzo 2029, per questo continuo ad insistere sulla necessità di potenziare l'ospedale Bonomo. Serve la massima chiarezza sulla programmazione prevista per l'attuale nosocomio e per preservarne le professionalità. Leggeremo con attenzione il protocollo firmato ieri, così da poter fare in commissione le opportune domande sia su quello sia sul futuro degli operatori sanitari. Dopo decenni d'attesa Andria e tutta la provincia meritano un ospedale che non sia di secondo livello solo sulla carta.


