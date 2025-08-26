Nuovo ospedale di Andria, Comitato: "Il traguardo è ancora da raggiungere"

Intanto, altro fatto positivo, sono state avviate le procedure per gli espropri dei terreni interessati. Nei prossimi giorni è prevista la seduta del Consiglio Comunale per l'adozione del piano triennale delle opere pubbliche che contiene le previsioni per la realizzazione della parte della viabilità di accesso che è stata già finanziata per circa 6 milioni di euro con il Fondo di Sviluppo e coesione e la cui progettazione è affidata al comune di Andria. Insomma, dopo tanto penare, l'obiettivo appare più vicino. Per parte nostra continueremo nell'opera di vigilanza rivelatasi sinora efficace ed opportuna", commenta il Comitato per il Nuovo Ospedale di Andria

È di oggi la notizia della firma del "Protocollo d'intesa" fra la Regione Puglia ed il Ministero della Salute per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Andria. L'accordo prevede lo stanziamento di 342 milioni di euro da parte del Governo e di 18 milioni di euro da parte della Regione Puglia. L'importo complessivo di 360 milioni di euro corrisponde alla spesa prevista per la costruzione e l'arredamento secondo il progetto redatto."Questo è certamente un passaggio amministrativo importante ma, purtroppo, non sussistono ancora tutte le condizioni per procedere alla gara di affidamento ed all'inizio dei lavori. Servono ancora due passaggi per giungere alla gara: che Asset definisca tutte le osservazioni con i progettisti e che questi ultimi concludano il progetto esecutivo. Ma ancor più importante è l'Accordo di Programma Governo/Regione, al quale partecipa il MEF, che poi è quello che stacca l'assegno anche se, sia chiaro a tutti, le risorse non ce le regala nessuno ma furono già assegnate alla Puglia venti anni fa e sono una prerogativa del territorio!