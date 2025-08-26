Nuovo ospedale di Andria
Nuovo ospedale di Andria
Vita di città

Nuovo ospedale di Andria, Comitato: "Il traguardo è ancora da raggiungere"

Il commento alla notizia della firma del protocollo tra Regione e Ministero per lo stanziamento economico

Andria - martedì 26 agosto 2025 22.01
È di oggi la notizia della firma del "Protocollo d'intesa" fra la Regione Puglia ed il Ministero della Salute per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Andria. L'accordo prevede lo stanziamento di 342 milioni di euro da parte del Governo e di 18 milioni di euro da parte della Regione Puglia. L'importo complessivo di 360 milioni di euro corrisponde alla spesa prevista per la costruzione e l'arredamento secondo il progetto redatto.

"Questo è certamente un passaggio amministrativo importante ma, purtroppo, non sussistono ancora tutte le condizioni per procedere alla gara di affidamento ed all'inizio dei lavori. Servono ancora due passaggi per giungere alla gara: che Asset definisca tutte le osservazioni con i progettisti e che questi ultimi concludano il progetto esecutivo. Ma ancor più importante è l'Accordo di Programma Governo/Regione, al quale partecipa il MEF, che poi è quello che stacca l'assegno anche se, sia chiaro a tutti, le risorse non ce le regala nessuno ma furono già assegnate alla Puglia venti anni fa e sono una prerogativa del territorio!
Intanto, altro fatto positivo, sono state avviate le procedure per gli espropri dei terreni interessati. Nei prossimi giorni è prevista la seduta del Consiglio Comunale per l'adozione del piano triennale delle opere pubbliche che contiene le previsioni per la realizzazione della parte della viabilità di accesso che è stata già finanziata per circa 6 milioni di euro con il Fondo di Sviluppo e coesione e la cui progettazione è affidata al comune di Andria. Insomma, dopo tanto penare, l'obiettivo appare più vicino. Per parte nostra continueremo nell'opera di vigilanza rivelatasi sinora efficace ed opportuna", commenta il Comitato per il Nuovo Ospedale di Andria
  • Nuovo ospedale di andria
Nuovo ospedale di Andria, Sindaco Bruno: "Ulteriore passo in avanti verso la realizzazione dell’Opera "
26 agosto 2025 Nuovo ospedale di Andria, Sindaco Bruno: "Ulteriore passo in avanti verso la realizzazione dell’Opera"
Nuovo ospedale di Andria: Emiliano ha firmato il protocollo d’intesa col Ministero della Salute per la realizzazione
26 agosto 2025 Nuovo ospedale di Andria: Emiliano ha firmato il protocollo d’intesa col Ministero della Salute per la realizzazione
Altri contenuti a tema
Nuovo ospedale di Andria, Sindaco Bruno: "Ulteriore passo in avanti verso la realizzazione dell’Opera" Attualità Nuovo ospedale di Andria, Sindaco Bruno: "Ulteriore passo in avanti verso la realizzazione dell’Opera" Dopo la firma del Presidente Emiliano al protocollo d’intesa col Ministero della Salute per la realizzazione
Nuovo ospedale di Andria: Emiliano ha firmato il protocollo d’intesa col Ministero della Salute per la realizzazione Attualità Nuovo ospedale di Andria: Emiliano ha firmato il protocollo d’intesa col Ministero della Salute per la realizzazione Oggi, insieme al monoblocco dei Riuniti di Foggia
Parere sull'Accordo di Programma per il Nuovo Ospedale di Andria: Premesse territoriali e dimensionali Commento Parere sull'Accordo di Programma per il Nuovo Ospedale di Andria: Premesse territoriali e dimensionali La nota a firma del Consigliere comunale Michele Di Lorenzo e di Nadia Pistillo del Forum Ambientalista Andria
Federazione CIMO/FESMED, dott. Suriano: "​Per un ospedale del futuro: l'impegno di Andria è un passo decisivo" Attualità Federazione CIMO/FESMED, dott. Suriano: "​Per un ospedale del futuro: l'impegno di Andria è un passo decisivo" La nota della segreteria CIMO/Fesmed della Asl BT
Voto unanime del Consiglio comunale di Andria. La soddisfazione Comitato per il Nuovo Ospedale Politica Voto unanime del Consiglio comunale di Andria. La soddisfazione Comitato per il Nuovo Ospedale In rappresentanza del Comitato, erano presenti il prof. Lorenzo Bonomo e il dr. Sabino Zinni
Giornata storica, approvata la variante urbanistica per il nuovo ospedale di Andria Giornata storica, approvata la variante urbanistica per il nuovo ospedale di Andria Il consiglio comunale si è espresso a favore della delibera all'unanimità
Si riunisce il Consiglio Comunale: si discute della variante urbanistica per il nuovo Ospedale di Andria Si riunisce il Consiglio Comunale: si discute della variante urbanistica per il nuovo Ospedale di Andria Appello del Comitato: "La delibera venga assunta con il voto unanime di tutti i Consiglieri Comunali"
«Scrivono nuovo ospedale di Andria… e dimenticano di aggiungere di II Livello con 400 posti letto!» Politica «Scrivono nuovo ospedale di Andria… e dimenticano di aggiungere di II Livello con 400 posti letto!» La nota dei consiglieri comunali M5S Andria Faraone e Di Pilato, con il collega del Gruppo Misto Civita
Ad Andria il nuovo comitato Feste patronali, al via la lotteria di San Riccardo
26 agosto 2025 Ad Andria il nuovo comitato Feste patronali, al via la lotteria di San Riccardo
Lavori di potenziamento alla linea Corato-Andria: sospensione prorogata e nuova variazione oraria
26 agosto 2025 Lavori di potenziamento alla linea Corato-Andria: sospensione prorogata e nuova variazione oraria
Rosàlia De Souza porta la nuova Bossa Nova a Trani
26 agosto 2025 Rosàlia De Souza porta la nuova Bossa Nova a Trani
Strade comunali, al via interventi manutentivi dal 1° settembre
26 agosto 2025 Strade comunali, al via interventi manutentivi dal 1° settembre
Strada dell’Olio Extravergine Castel del Monte organizza la X edizione di "Scatti d'olio "
26 agosto 2025 Strada dell’Olio Extravergine Castel del Monte organizza la X edizione di "Scatti d'olio"
Celebrata ad Andria la Festa della Madonna della Quercia in contrada Abbondanza
26 agosto 2025 Celebrata ad Andria la Festa della Madonna della Quercia in contrada Abbondanza
Consiglio comunale, si torna in aula il 28 agosto
26 agosto 2025 Consiglio comunale, si torna in aula il 28 agosto
Giovedì 28 agosto supereroi e principesse della Nida Onlus alla Pediatria del "Bonomo " ed all'anfiteatro della villa comunale
25 agosto 2025 Giovedì 28 agosto supereroi e principesse della Nida Onlus alla Pediatria del "Bonomo" ed all'anfiteatro della villa comunale
© 2001-2025 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.