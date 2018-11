Nuova sede Regione e caso plafoniere: fuoco di fila del M5S e di Forza Italia

Gruppo consiliare di Forza Italia

E' un intenso "fuoco di fila", quello che si sta abbattendo su Michele Emiliano, sulla nuova sede del Consiglio regionale, in via Gentile e sul "caso" delle plafoniere d'oro scoppiato su La7, alla trasmissione "L' Arena" di Massimo Giletti. Interventi del M5S e del gruppo consiliare di Forza Italia.M5S: "Sulla sede del Consiglio regionale adesso tutti ci danno ragione.. Una inversione a "U" rispetto a quanto affermò quando portammo il caso in Consiglio regionale chiedendo, con una mozione, di sospendere il pagamento delle parcelle dei progettisti. All'epoca anche lui parlava di un costo di appena 57 milioni di euro e ci accusò di diffondere notizie "fuorvianti e tendenziose" sostenendo che secondo gli uffici le contestazioni che avevamo mosso non fossero "assolutamente fondate".nella realizzazione di questa opera. In parte siamo d'accordo, infatti tutte le amministrazioni coinvolte dal 2003 dal presidente Fitto, a Vendola per arrivare ad Emiliano pare abbiano seguito lo stesso criterio ovvero "non controlliamo tanto sono soldi dei cittadini", sul concetto di "buona gestione" avremmo invece qualcosa da ridire.Ricordiamo infatti chema tanti sono gli sprechi che abbiamo scoperto e denunciato visionando i documenti. Basti pensare sono stati stanziati milioni di euro per dell'efficientamento energetico dell'edificio, per cui ci si sarebbe aspettati una diminuzione dei consumi energetici. invece sono state acquistate a prezzi fuori mercato apparecchiature di maggiore potenza elettrica rispetto al progetto iniziale, per non parlare dei 19 chilometri di cavi elettrici, dei controsoffitti, delle spese per le pareti divisorie o per i pozzi di raffreddamento solo per citarne alcuni.presso Procura della Repubblica, ANAC e Corte dei Conti aggiungendo queste ultime "spese folli" e gli elementi emersi nel corso della trasmissione di Giletti., ed è curioso che: controllare come vengono spesi i soldi pubblici e difendere i diritti dei cittadini."(Nino Marmo, Domenico Damascelli, Francesca Franzoso e Giandiego Gatta):"Ilperché sono spese inaccettabili soprattuttoCiò detto, ci sono altri elementi di profonda ambiguità: la questione, nota da tempo, fu affrontata in Consiglio regionale due mesi fa e fu assicurato che la Giunta avrebbe proceduto con le verifiche del caso e che avremmo atteso anche le eventuali iniziative della Procura della Repubblica e della Corte dei Conti. Ne hanno parlato per mesi tutti i quotidiani pugliesi.Eppure, dal presidente Emiliano non si è mai avuta una risposta precisa, una reazione governativa per chiarire le ombre sulle spese sostenute. C'è voluto un risalto mediatico nazionale, per non direper avere dal presidente della Giunta un cenno: un nucleo ispettivo per verificare la congruità dei prezzi.Eppure, parliamo di plafoniere pagate a caro prezzo. Ancor più grave del prezzo, poi, c'è che la ditta ha affermato di non aver mai avuto un ordine dalla Regione. Cosa dice a riguardo Emiliano? Allora, oltre a spiegare come si spendono i soldi dei pugliesi e come sia possibile che una ditta dica di non aver ricevuto al ordine dall'ente,Non è affatto una questione di poco conto, sulla quale c'è ancora molto da spiegare. Incauto, inopportuno, impreparato al limite dell'offensivo,Perché egli sapeva, e sa molto bene, che la stazione appaltante è la Regione, cioè la Giunta regionale.Sapeva che c'è un RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e un Direttore dei Lavori, i quali sono, appunto, i responsabili delle opere e delle scelte tecniche. Ancora più ridicola è la nuova commissione di controllo! Controllo su chi? Sulla stessa Giunta? Che, guarda caso, dal punto di vista politico e amministrativo, è l'organo di indirizzo e controllo. Quindi,Non c'è più il senso del ridicolo e si è persa la misura del decoro istituzionale".