Elly Schlein
Politica

Nella Bat, tanti ospiti e politica alla Festa regionale de l’Unità

Dal 5 al 7 settembre sul lungomare Nazario Sauro di Bisceglie, vedrà la partecipazione di Elly Schlein

BAT - mercoledì 3 settembre 2025 5.10 Comunicato Stampa
Torna la Festa regionale de l'Unità. Dal 5 al 7 settembre sul lungomare Nazario Sauro di Bisceglie, di fronte al porto, si alterneranno dibattiti e concerti per aprire ufficialmente la campagna del PD Puglia verso le elezioni regionali. Il taglio del nastro e l'inaugurazione del festival dell'Unità sarà alle ore 18 con il segretario cittadino Bartolo Sasso, il sindaco di Biscgelie Angelantonio Angarano, Claudia Caputo, Vittorio Fata, Francesca Viggiano e Leo Palmisano. I dibattiti saranno aperti da un confronto tra i capigruppo al Senato del campo largo alle ore 19 a cui parteciperanno Raffaella Paita, Stefano Patuanelli, Peppe De Cristoforo, Francesco Boccia e alle 20 l'ultimo panel vedrà la partecipazione di Elly Schlein, Antonio Decaro, Domenico De Santis e Dario Parrini.

Sabato 6 settembre alle ore 18 si svolgerà un panel su "Le sfide dell'agricoltura pugliese in cui intervengono Gennaro Sicolo, Gianni Porcelli, Carmelo Rollo - Presidente Legacoop, Lucia Parchitelli, Donato Pentassuglia. Lo stesso giorno alle ore 19 si svolgerà un panel su "Le priorità dei Comuni italiani" a cui parteciperà Amedeo Bottaro, Michele Lamacchia, Piero Bitetti, Lia Azzarone e sarà concluso dal sindaco di Napoli e Presidente ANCI Gaetano Manfredi.
Il sabato sera sarà concluso dal panel su "10 anni di buon Governo della Puglia con Rosa Cascella, Paolo Campo, Stefano Minerva, Vito Leccese e sarà concluso da Michele Emiliano.

Domenica 7 settembre alle ore 18 ci sarà un confronto su "La Pace è sempre Giusta" con Don Giovanni Ricchiuti Presidente Pax Christi, Enzo Purgatorio, Debora Ciliento e Nichi Vendola. Mentre alle ore 19 si svolgerà un panel su "Il futuro della sanità pugliese" con Elisabetta Mastrototaro, Fabrizio Ferrante, Marco Lacarra, Loredana Capone, Antonio Castellucci, Raffaele Piemontese. la festa sarà conclusa da un dibattito su "Il futuro dell'industria in Puglia" con Lorenzo Macchio, Ubaldo Pagano, Gigia Bucci, Gianni Ricci, Mario Aprile e concluso da Andrea Orlando responsabile industria PD nazionale.

Durante la festa si svolgerà il campeggio dei giovani democratici a cui stanno partecipando oltre cento giovani da tutta Italia in cui sono previsti tre dibattiti presso l'Hotel Salsello. Sabato 6 Settembre alle ore 10:30 si svolgerà il workshop su "Salute mentale in Europa: impatto dei Social Media e dell'Intelligenza Artificiale sulla salute mentale" a cui prenderanno parte Brando Benifei, Europarlamentare PD e Shady Alizadeh, dirigente PD Puglia mentre alle ore 12.00 si svolgerà il workshop su "Spopolamento e aree interne: il ruolo dell'UE nel creare opportunità per restare e non emigrare" a cui parteciperanno Georgia Tramacere, Stefano Bonaccini, Leonardo Palmisano e Giulia Iacovelli.
Il campeggio si concluderà domenica 7 alle ore 10:30 con un Assemblea pubblica dei Giovani Democratici, Pierpaolo Treglia, Nicola Zingaretti e Claudia Caputo.

"Non potremmo essere più entusiasti della tre giorni di quest'anno" lo dichiara il Segretario del PD Puglia Domenico De Santis. "Abbiamo un programma intensissimo che spazierà dall'agricoltura alla sanità, dagli enti locali alla politica estera. Non si può spiegare l'orgoglio di essere alla guida di questa comunità politica straordinaria. Il PD si presenta unito, coeso con un profondo spirito di squadra verso la sfida importante delle elezioni regionali. Un ringraziamento speciale va ai Giovani Democratici, che svolgeranno contestualmente il loro Summer Camp e che animeranno le mattinate di sabato 6 e domenica 7 settembre con uno specifico programma di attività."
