Fortunato (Pd): "Nuovo Mercato Ortofrutticoloo, operazione che genera inevitabili criticità nelle prime fasi"

"L'apertura del nuovo Mercato Ortofrutticolo di via della Costituzione - sottolinea Gina Fortunato, del gruppo consiliare del Partito Democratico- è un fatto concreto, atteso da anni e frutto di una programmazione seria che guarda al futuro della nostra città. Dopo decenni di discussioni, nel quadro dei lavori di interramento della Ferrotramviaria e di riqualificazione urbana, il mercato è stato trasferito definitivamente dalla storica sede di via Barletta alla moderna struttura in zona PIP, con attività già avviata e inaugurazione ufficiale programmata per il 3 Febbraio 2026.È naturale che un'operazione di questa portata generi inevitabili criticità tecniche e logistiche nelle prime fasi: segnalazioni su piccoli aggiustamenti da fare nelle aree box, segnaletica da rifinire e questioni logistiche sul parcheggio sono tutte componenti che si stanno affrontando tempestivamente e con dialogo continuo con gli operatori.Criticare questi elementi come se fossero il segno di un fallimento è strumentale e fuorviante. Sono inconvenienti tecnici transitori, non difetti strutturali. Ogni nuova grande opera pubblica attraversa un periodo di "messa a regime": succede dappertutto, succede qui. Chi oggi amplifica queste situazioni lo fa perché non ha argomenti politici fondati per misurarsi con il dato concreto: Andria sta cambiando volto grazie a investimenti reali e non a chiacchiere.Negli ultimi anni l'Amministrazione comunale ha affrontato sfide complesse, tirando fuori la città da stasi e inerzia. Si è lavorato per stabilità economica, attrazione di investimenti e rigenerazione urbana, non con promesse vane ma con progetti reali e cantierabili. L'opera del nuovo mercato non è un intervento spot, ma un tassello di una visione più ampia che comprende la modernizzazione degli spazi pubblici, il rilancio dell'economia locale e la cura della città.Al Partito Democratico interessa l'efficacia delle soluzioni, non il rimpallo di responsabilità. Per noi contano i risultati: un mercato che funziona, operatori che lavorano in condizioni migliori, clienti soddisfatti e una città che prosegue nella propria crescita.Le opposizioni possono continuare a cercare appigli, dimostrando solo che davanti a un'azione amministrativa concreta e propositiva, la loro proposta politica si riduce a critiche sterili. Andria guarda avanti, con realismo, attenzione e responsabilità. Il Partito Democratico continuerà a sostenere con determinazione questo percorso di crescita, perché la modernizzazione non si arresta davanti a qualche dettaglio tecnico, ma si costruisce giorno per giorno con capacità operativa e testa alta".