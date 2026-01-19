«Auguri al Presidente Decaro, alla Giunta e al nuovo Consiglio regionale. Impegno politico per Andria, la BAT e la Puglia»

In una lunga nota, il Comitato "Lascia il Segno" di Andria con Mario Notarpietro, Vincenzo Rendine, Antonio Dazzeo, Felice Quinto, Vincenzo Bruno, Bartolo Vurchio, Felice Vurchio, Giuseppe Di Santo, Palumbo Francesco, Quacquarelli Nicola, Antonia Loconte, Alessandra Loconte, Lucia Marrone, Angela Losito, Stefania Noia e Maddalena Grassitelli, rivolge un messaggio ai nuovi vertici politico istituzionali regionali.



«Il Comitato "Lascia il Segno" esprime pieno apprezzamento e congratulazioni ad Antonio Decaro, eletto Presidente della Regione Puglia, per il risultato conseguito e per la fiducia accordata dai cittadini pugliesi. Un esito che rafforza una visione politica fondata sul governo dei territori e sulla concretezza delle scelte.

Un augurio di buon lavoro va a Debora Ciliento, protagonista di una campagna elettorale intensa e radicata, condotta con ascolto e vicinanza alle comunità. Il suo ingresso in Giunta rappresenta un passaggio coerente con il lavoro svolto e con l'impegno dimostrato. Il risultato conseguito a Andria dal neo assessore è stato anche frutto del lavoro e del sostegno costante del nostro Comitato, impegnato con passione per la città e i suoi cittadini.

L'augurio è esteso a tutti i componenti della nuova Giunta regionale, chiamati ad affrontare con responsabilità e spirito costruttivo una fase decisiva per il futuro della Puglia.

Lo stesso augurio viene rivolto a tutti i componenti del nuovo Consiglio regionale, con i quali si auspica una collaborazione leale e orientata al raggiungimento degli obiettivi condivisi nell'interesse delle comunità rappresentate.

In questo quadro si colloca il nostro impegno politico per Andria, per la BAT e per l'intera Puglia, che il neo consigliere regionale Giovanni Vurchio porterà avanti con determinazione, capacità di ascolto e spirito di collaborazione istituzionale.

«Come neo eletto consigliere regionale del Partito Democratico di Andria – dichiara Giovanni Vurchio – lavorerò in sinergia con il Presidente, la Giunta e il Consiglio regionale per garantire risposte concrete ai cittadini e ai territori», conclude la nota del Comitato "Lascia il Segno" di Andria.