Mancate dimissioni, Zinni (ESP): "Tante belle parole portate via dal vento e dalla pioggia di oggi"

"I consiglieri di maggioranza del Comune di Andria rimangono attaccati alle proprie poltrone: TUTTI!"E' l'incipit con il quale il consigliere regionale e capogruppo della lista Emiliano Sindaco di Puglia, il notaio Sabino Zinni, commenta quanto avvenuto questa mattina a Palazzo di Città."Vi ricordate le liti interne in cui i consiglieri di Forza Italia rinfacciavano al Sindaco di aver ridotto la città alle pezze?Oggi avevano la possibilità di staccare la spina all'amministrazione Giorgino e non si sono presentati. Le opposizioni al gran completo erano pronte a firmare le dimissioni, ma della maggioranza di centrodestra neanche un consigliere presente.Tutte le belle parole spese durante il consiglio del pre-dissesto se le è portate il vento e la pioggia scrosciante di oggi. Quelli che rimangono pesanti come macigni sono invece i fatti. Anche quelli che non sono stati compiuti".