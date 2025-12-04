Maltempo: strade allagate ed un grosso pino cade sull'asfalto in via della Pineta

Traffico in tilt questa mattina ad Andria a causa del maltempo, in particolare nella zona del Monumento ai Caduti per il cambiamento dei sensi di marcia in via Vittorio Veneto e via XXIV Maggio.Nella tarda mattinata, un grosso pino è caduto rovinosamente sul marciapiede e sulla sede stradale inia della Pineta, traversa di via Trani. Paura tra gli automobilisti che percorrevano la strada sferzata dal vento e dalla pioggia battente, ma per fortuna non vi sono stati feriti o danni ad autovetture o alla abitazioni circostanti.Sul posto sono quindi giunti agenti della squadra viabilità della Polizia Locale, oggi particolarmente impegnati su più fronti, insieme a personale dell'AndriaMultiservice, che ha provveduto a tagliare il grosso albero ed a rimuovere gli ingombranti rami ed il poderoso tronco.Le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata di via della Pineta, sono durate alcune ore, creando non pochi problemi al traffico veicolare, in quanto la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.