Lotta alla Xylella: la Regione stanza altri 175.770 euro

Puglia - mercoledì 5 agosto 2026
5.13 Comunicato Stampa
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Tra i provvedimenti decisi ed approvati ieri, martedì 4 agosto, dalla giunta regione vi è lo stanziamento di 175.770 euro a valere sulle somme trasferite alla Regione Puglia dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste per finanziare l'attività di monitoraggio ai vettori della Xylella, svolta dall'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari.
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