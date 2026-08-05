Antonio Decaro
Antonio Decaro
Territorio

Lotta alla Xylella: la Regione stanza altri 175.770 euro

Tra i provvedimenti decisi nella seduta del 4 agosto

Puglia - mercoledì 5 agosto 2026 5.13 Comunicato Stampa
Tra i provvedimenti decisi ed approvati ieri, martedì 4 agosto, dalla giunta regione vi è lo stanziamento di 175.770 euro a valere sulle somme trasferite alla Regione Puglia dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste per finanziare l'attività di monitoraggio ai vettori della Xylella, svolta dall'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari.
  • regione puglia
  • xylella
  • Antonio Decaro
  • Istituto Agronomico Mediterraneo
Ecco quando il dolore si fa bellezza, una borsa di studio in memoria di Alessandro Girasole
5 agosto 2026 Ecco quando il dolore si fa bellezza, una borsa di studio in memoria di Alessandro Girasole
Fidelis Andria ko nell'allenamento congiunto con la Santegidiese
5 agosto 2026 Fidelis Andria ko nell'allenamento congiunto con la Santegidiese
Altri contenuti a tema
Agricoltura: in Puglia cresce la pressione dell'esposizione bancaria sui frantoi Agricoltura: in Puglia cresce la pressione dell'esposizione bancaria sui frantoi Forti preoccupazioni alla vigilia della nuova campagna olearia
Monitoraggio e controllo di gestione: riunita oggi l’unità di crisi sanitaria regionale Attualità Monitoraggio e controllo di gestione: riunita oggi l’unità di crisi sanitaria regionale "L’obiettivo di questa squadra di lavoro è quello di razionalizzare la spesa e ottimizzare i servizi per i cittadini"
Il saluto di Sabino Zinni all'Amico Guglielmo Minervini nel decino anniversario della scomparsa Commento Il saluto di Sabino Zinni all'Amico Guglielmo Minervini nel decino anniversario della scomparsa "Continua a vivere nei luoghi che hanno contribuito a trasformare, nelle idee che hanno seminato, nelle opportunità che hanno saputo aprire"
Don Riccardo Agresti ricorda Guglielmo Minervini: "Un uomo che si è nutrito della Parola di Dio" Attualità Don Riccardo Agresti ricorda Guglielmo Minervini: "Un uomo che si è nutrito della Parola di Dio" "Continua a vivere il suo carisma attraverso sua moglie Maria, i figli, gli associati e tante persone che non fanno rumore"
Toni Matarelli ed Antonio Decaro ricordano Guglielmo Minervini a dieci anni dalla scomparsa Attualità Toni Matarelli ed Antonio Decaro ricordano Guglielmo Minervini a dieci anni dalla scomparsa "La strada che Guglielmo ha tracciato resta un punto di riferimento per tutti noi"
Il Consiglio regionale della Puglia commemora Guglielmo Minervini a dieci anni dalla sua scomparsa Attualità Il Consiglio regionale della Puglia commemora Guglielmo Minervini a dieci anni dalla sua scomparsa "La politica come costruzione di futuro", la sala del consiglio gremita di tantissimi amici e personaggi delle istituzioni
Al via l’avviso per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità. Dal 5 agosto le domande Attualità Al via l’avviso per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità. Dal 5 agosto le domande Favorite circa 450 nuove assunzioni
Morto l'ex senatore Alberto Tedesco, storico esponente socialista, consigliere regionale ed assessore alla Sanità Attualità Morto l'ex senatore Alberto Tedesco, storico esponente socialista, consigliere regionale ed assessore alla Sanità Il cordoglio del mondo politico ed istituzionale
Castel del Monte, il parcheggio é sempre selvaggio. I residenti: "Tutelare il maniero tra vivibilità e rispetto del paesaggio "
5 agosto 2026 Castel del Monte, il parcheggio é sempre selvaggio. I residenti: "Tutelare il maniero tra vivibilità e rispetto del paesaggio"
Mobilità sostenibile: Andria ed i tre "Pilastri Strategici " per il Futuro delle Città
5 agosto 2026 Mobilità sostenibile: Andria ed i tre "Pilastri Strategici" per il Futuro delle Città
Vendemmia 2026, al via in anticipo anche nel Barese e nella Bat. Il caldo accelera la raccolta
5 agosto 2026 Vendemmia 2026, al via in anticipo anche nel Barese e nella Bat. Il caldo accelera la raccolta
Carcassa di un cane sulla tangenziale di Andria: la denuncia di un lettore, «È lì da giorni»
4 agosto 2026 Carcassa di un cane sulla tangenziale di Andria: la denuncia di un lettore, «È lì da giorni»
Cattivo odore dall’abitazione, la macabra scoperta: trovato morto un uomo di 55 anni
4 agosto 2026 Cattivo odore dall’abitazione, la macabra scoperta: trovato morto un uomo di 55 anni
Andria saluta mons. Agostino Superbo: celebrati i funerali - FOTO
4 agosto 2026 Andria saluta mons. Agostino Superbo: celebrati i funerali - FOTO
Ultimo saluto a Mons. Superbo. Mons. Mansi: "saggio formatore di menti e cuori "
4 agosto 2026 Ultimo saluto a Mons. Superbo. Mons. Mansi: "saggio formatore di menti e cuori"
3 vite, 2 impegni, 1 strada”: Andria ricorda Sandro, Antonio e Vincenzo trasformando il dolore in speranza
4 agosto 2026 3 vite, 2 impegni, 1 strada”: Andria ricorda Sandro, Antonio e Vincenzo trasformando il dolore in speranza
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.