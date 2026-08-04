Andria saluta mons. Agostino Superbo: celebrati i funerali - FOTO

12 foto Funerali Agostino Superbo

Minervino Murge ha dato oggi l'ultimo saluto a mons. Agostino Superbo, vescovo emerito e già vicepresidente della Conferenza episcopale italiana, scomparso nei giorni scorsi all'età di 86 anni. La comunità diocesana, insieme a numerosi fedeli, sacerdoti, rappresentanti delle istituzioni e amici di una vita, si è raccolta nella Chiesa Madre del suo paese natale per celebrare i funerali, presieduti in un clima di profonda commozione e gratitudine.La celebrazione, presieduta da Mons. Luigi Mansi, vescovo di Andria ha visto la partecipazione di numerosi presuli provenienti da tutta la Puglia ed ha rappresentato non solo il momento dell'addio, ma anche un'occasione per ricordare il lungo cammino pastorale di un uomo che ha dedicato oltre sessant'anni al servizio della Chiesa, accompagnando generazioni di sacerdoti, seminaristi e fedeli.Nato a Minervino Murge, mons. Superbo era stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1963 per la diocesi di Andria.Per molti anni è stato una figura di riferimento per il Seminario vescovile di Andria, prima come docente e poi come rettore dal 1971 al 1985. Successivamente ha guidato il Seminario Regionale "Pio XI" di Molfetta, dal 1985 al 1991.Nel 1991 è stato nominato vescovo di Sessa Aurunca e consacrato il 29 giugno dello stesso anno. Nel corso del suo episcopato ha poi guidato la diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti e, dal 2001 al 2015, l'arcidiocesi di Potenza, Muro Lucano e Marsico Nuovo.Durante la celebrazione è emersa la memoria condivisa di un pastore vicino alla gente, attento alla formazione e capace di costruire relazioni profonde. In tanti hanno voluto ricordare soprattutto il suo impegno verso i giovani e verso le vocazioni sacerdotali, un tratto che ha segnato in modo particolare il suo ministero.Con la morte di mons. Agostino Superbo, Minervino e l'intera Chiesa pugliese salutano una figura che ha lasciato un segno importante nella vita ecclesiale del territorio.