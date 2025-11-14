Giovanni Vurchio
Giovanni Vurchio
Speciale

Lettera alla città di don Nicola de Ruvo, Vurchio: "Sincero ringraziamento per le sue parole"

"Il degrado etico e sociale di cui Don Nicola parla riguarda tutti: istituzioni, scuola, parrocchie, famiglie, associazioni"

Puglia - venerdì 14 novembre 2025 13.53 Sponsorizzato
Una lettera aperta alla città: "Quando l'abuso diventa abitudine ed indifferenza". A scriverla è stato nelle scorse ore don Nicola de Ruvo indirizzandola al Sindaco, all'Amministrazione Comunale, alle Forze dell'Ordine, ai Dirigenti scolatici ed al Corpo docente, alle comunità Parrocchiali ed alle associazioni, alle Famiglie ed a tutti i Cittadini di Andria. Parole che evidentemente non sono passate inosservate e che anzi, come un sasso in uno stagno, stanno già sortendo le prime reazioni come quella, per esempio, di Giovanni Vurchio, presidente del Consiglio comunale di Andria e candidato al consiglio regionale della Puglia nella lista del Pd.

"Desidero esprimere un sincero ringraziamento a Don Nicola de Ruvo per la sua lettera aperta alla città. Le sue parole non sono una critica sterile, ma un invito profondo alla responsabilità collettiva. Ci ricordano che la convivenza civile e il rispetto delle regole non possono mai essere dati per scontati. Come Presidente del Consiglio Comunale, sento il dovere di accogliere questo appello non come una voce isolata, ma come un contributo prezioso al dibattito pubblico e civico della nostra comunità. Il degrado etico e sociale di cui Don Nicola parla riguarda tutti: istituzioni, scuola, parrocchie, famiglie, associazioni", commenta Vurchio.

"Per questo proporrò che il Consiglio Comunale di Andria dedichi uno spazio di discussione e riflessione a questo tema, coinvolgendo le scuole, le parrocchie e le associazioni giovanili. Solo attraverso il dialogo e la collaborazione possiamo promuovere una cultura del rispetto e della legalità, restituendo piena sicurezza e serenità agli spazi pubblici della nostra città. Andria ha bisogno di esempi positivi, di educazione civica vissuta, e di cittadini che si prendono cura l'uno dell'altro. Le istituzioni devono essere il primo esempio di questo impegno", conclude.
  • giovanni vurchio
Ai tre Pinqua di Andria il premio Urbanistica 2025
14 novembre 2025 Ai tre Pinqua di Andria il premio Urbanistica 2025
La riqualificazione di Palazzo Ducale esposta a Firenze per "Urban Promo "   
14 novembre 2025 La riqualificazione di Palazzo Ducale esposta a Firenze per "Urban Promo"   
Altri contenuti a tema
Centrare le periferie: consegnati i lavori per la pubblica illuminazione ad Andria Speciale Centrare le periferie: consegnati i lavori per la pubblica illuminazione ad Andria La nota di Giovanni Vurchio, candidato alle elezioni regionali in lista PD
Elezioni regionali: nel Pd della Bat spunta il tandem Giovanni Vurchio ed Antonella Cusmai Politica Elezioni regionali: nel Pd della Bat spunta il tandem Giovanni Vurchio ed Antonella Cusmai La ricandidatura di Giovanna Bruno al secondo mandato sindacale sembra aver dato il via libera alla Regione per il Presidente del consiglio comunale
8 Di Pilato, Faraone e Civita: «Tra i due litiganti il terzo (la citta’)… soffre!» Politica Di Pilato, Faraone e Civita: «Tra i due litiganti il terzo (la citta’)… soffre!» Nota dei consiglieri comunali del M5S Doriana Faraone e Pietro Di Pilato, e del collega del Gruppo Misto Nicola Civita
Centrosinistra al Comune di Andria: "Piena fiducia al Sindaco Giovanna Bruno" Politica Centrosinistra al Comune di Andria: "Piena fiducia al Sindaco Giovanna Bruno" La maggioranza a Palazzo San Francesco fa quadrato e prende le distanze dalle affermazioni del presidente del consiglio comunale Giovanni Vurchio
14 Il presidente del consiglio Vurchio replica alle dichiarazioni della Sindaca Bruno Politica Il presidente del consiglio Vurchio replica alle dichiarazioni della Sindaca Bruno Esternazioni manifestate durante la seduta consiliare del 28 agosto
Vurchio risponde ad AndriaLab: «Non accetto lezioni di correttezza istituzionale» Politica Vurchio risponde ad AndriaLab: «Non accetto lezioni di correttezza istituzionale» Non è tardata la replica del Presidente del consiglio comunale al comunicato del movimento politico AndriaLab
Acqua torbida e maleodorante, Vurchio lancia l'allarme: "Cittadini preoccupati, chiesto intervento urgente" Vita di città Acqua torbida e maleodorante, Vurchio lancia l'allarme: "Cittadini preoccupati, chiesto intervento urgente" Le segnalazioni giunte al presidente del consiglio comunale da parte di residenti della zona rurale tra Monteverde, Montegrosso e Troianelli
Giovanni Vurchio contesta le affermazioni del Movimento pugliese e di Forza Italia Politica Giovanni Vurchio contesta le affermazioni del Movimento pugliese e di Forza Italia Le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Comunale
L'Emmanuele ETS riparte con il "Sabato Educativo " all'oratorio della SS. Trinità
14 novembre 2025 L'Emmanuele ETS riparte con il "Sabato Educativo" all'oratorio della SS. Trinità
Colletta Alimentare 2025: un gesto di solidarietà che unisce Andria e tutta l’Italia
14 novembre 2025 Colletta Alimentare 2025: un gesto di solidarietà che unisce Andria e tutta l’Italia
UNESCO: Primo sì alla cucina italiana come patrimonio dell’Umanità
14 novembre 2025 UNESCO: Primo sì alla cucina italiana come patrimonio dell’Umanità
Il Centro Diurno REM ha celebrato la Giornata Mondiale della Gentilezza
14 novembre 2025 Il Centro Diurno REM ha celebrato la Giornata Mondiale della Gentilezza
Adeguamento del PRG al PPTR ad Andria e digitalizzazione del PRG, Ordine degli Architetti: “Bene il tavolo tecnico”
14 novembre 2025 Adeguamento del PRG al PPTR ad Andria e digitalizzazione del PRG, Ordine degli Architetti: “Bene il tavolo tecnico”
Conferenza Episcopale Pugliese: "Un voto per costruire speranza e fraternità "
13 novembre 2025 Conferenza Episcopale Pugliese: "Un voto per costruire speranza e fraternità"
Andria: Convegno “Etica dell’alimentazione e legalità”
13 novembre 2025 Andria: Convegno “Etica dell’alimentazione e legalità”
Lettera aperta alla città: "Quando l'abuso diventa abitudine ed indifferenza "
13 novembre 2025 Lettera aperta alla città: "Quando l'abuso diventa abitudine ed indifferenza"
© 2001-2025 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.