consigliere regionale Giovanni Vurchio
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Politica

Post voto, Vurchio: "Consegnato ai territori un risultato politico chiaro, che premia esperienze amministrative credibili"

Nota del consigliere regionale del Partito Democratico, Giovanni Vurchio

Andria - mercoledì 27 maggio 2026 6.49
"Le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio -dichiara in una nota il consigliere regionale del Pd, Giovanni Vurchio- hanno consegnato ai territori un risultato politico chiaro, che premia esperienze amministrative credibili, radicate e capaci di interpretare le esigenze delle comunità locali.
Desidero innanzitutto rivolgere le mie congratulazioni alla sindaca Giovanna Bruno per la straordinaria riconferma alla guida della città di Andria. Il largo consenso ottenuto rappresenta il riconoscimento di un lavoro amministrativo serio, costante e responsabile, portato avanti in questi anni con equilibrio istituzionale, presenza sul territorio e attenzione ai bisogni della comunità. Un risultato politico importante che conferma la fiducia dei cittadini in un progetto amministrativo credibile e vicino alle persone.
Un plauso va anche al sindaco Corrado De Benedittis per la riconferma alla guida della città di Corato. Anche in questo caso, il consenso ottenuto premia la continuità amministrativa, la serietà del lavoro svolto durante il primo mandato e la capacità di costruire un rapporto di fiducia con il territorio e con i cittadini.
Rivolgo inoltre un sincero augurio di buon lavoro al neo sindaco Massimiliano Bevilacqua, chiamato oggi a guidare la comunità di Minervino Murge in una fase che richiede programmazione, visione politica e capacità amministrativa. Sono convinto che il nuovo percorso amministrativo potrà restituire centralità ai bisogni della comunità e costruire nuove prospettive di crescita e sviluppo per il territorio.
Un particolare riconoscimento desidero rivolgerlo a Marco Galiano per il significativo risultato politico raggiunto nella città di Trani. In un contesto elettorale particolarmente articolato e competitivo, caratterizzato dalla presenza di numerosi candidati sindaci, il consenso ottenuto assume un valore politico importante e testimonia credibilità, capacità di aggregazione e forte sintonia con una parte significativa della cittadinanza.
Adesso, però, tutta l'attenzione politica e amministrativa si concentra sulla città di Trani, chiamata al turno di ballottaggio. Una città strategica per l'intero territorio provinciale che merita una guida autorevole, una visione amministrativa moderna e una politica sempre più vicina ai cittadini. Le prossime settimane saranno decisive per costruire una proposta capace di interpretare le esigenze della comunità tranese e dare risposte concrete alle famiglie, ai giovani, alle attività produttive e al tessuto sociale della città.
Oggi più che mai la politica ha il dovere di tornare ad ascoltare le persone, essere presente nei territori e costruire risposte concrete ai problemi quotidiani delle comunità. Per questo motivo, da parte mia e della Regione Puglia, vi sarà massima disponibilità istituzionale a collaborare con tutte le amministrazioni comunali, nella convinzione che solo attraverso una sinergia concreta tra Comuni e Regione si possano costruire sviluppo, opportunità e qualità della vita per i cittadini.
Le istituzioni devono essere sempre più vicine alle persone, ai territori e alle esigenze reali delle comunità. È questa la direzione verso cui dobbiamo continuare a lavorare con responsabilità, concretezza e spirito di collaborazione".
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