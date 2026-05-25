Giovanni Vurchio
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Politica

Giovanna Bruno riconfermata sindaca, Vurchio: «Continueremo a lavorare con umiltà, concretezza e spirito di servizio»

La nota del Consigliere regionale della Puglia e presidente uscente del Consiglio comunale, Giovanni Vurchio

Andria - lunedì 25 maggio 2026 19.29 Comunicato Stampa
«La straordinaria riconferma di Giovanna Bruno alla guida della città rappresenta un risultato politico, amministrativo e umano di straordinario valore per Andria. Il consenso ampio e netto espresso dai cittadini premia cinque anni di lavoro intenso, serio e quotidiano, durante i quali questa amministrazione ha affrontato difficoltà enormi senza mai sottrarsi alle proprie responsabilità. In questi anni siamo riusciti a cambiare profondamente l'immagine della città, non soltanto dal punto di vista urbanistico, ma anche sotto il profilo culturale, sociale e amministrativo. Un percorso costruito con sacrificio, presenza costante e capacità di assumere decisioni spesso complesse ma necessarie».

«I numeri raccontano con chiarezza il lavoro svolto: 655 provvedimenti approvati, 102 consigli comunali celebrati in cinque anni, una significativa riduzione del disavanzo economico e il progressivo riassetto della macchina amministrativa comunale. Risultati concreti che oggi trovano nel voto popolare una conferma forte e inequivocabile. Questa elevata percentuale ci consegna una responsabilità ancora maggiore verso la città e verso i cittadini che hanno scelto di confermare con forza il percorso amministrativo portato avanti in questi anni», dichiara il consigliere regionale della Puglia e presidente uscente del Consiglio comunale, Giovanni Vurchio.

«Sono contento di aver lavorato alacremente per la lista del Partito Democratico, che si presenta oggi come il partito più suffragato. Un risultato che conferma la solidità di una proposta politica credibile, strutturata e vicina ai bisogni della comunità».

«Il merito di questa vittoria appartiene certamente alla sindaca Giovanna Bruno, alla sua determinazione, alla sua capacità di guida e alla sua tenacia, ma anche all'intera maggioranza che, persino nei momenti più delicati e difficili, ha saputo mantenere equilibrio, responsabilità istituzionale e uno sguardo costante verso i bisogni reali della comunità».

«Ora dobbiamo continuare a lavorare con umiltà, concretezza e spirito di servizio, mantenendo alto il livello dell'offerta politica e amministrativa, per proseguire il percorso di crescita, sviluppo e trasformazione della nostra città».
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