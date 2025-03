Le orecchiette parlano francese: laboratorio negli spazi del Food Policy Hub di Andria

Powered by

Martedìgli spazi del Food Policy Hub – nel Chiostro di San Francesco - accoglieranno una iniziativa molto particolare. Si tratta di un laboratorio di manualità e pastificazione, che coinvolge 20 ragazzi italiani e 20 francesi che avranno la possibilità di conoscere il piatto tipico pugliese, le orecchiette, scambiandosi opinioni ed esperienze intorno al cibo.L'iniziativa è promossa da Spazio Terre APS, che opera negli spazi del Food Policy Hub e che riunisce imprenditori, professionisti e appassionati delle politiche legate al buon cibo, alla sana agricoltura e biodiversità, al rispetto per l'ambiente e alle attività legate alla manualità e alla socialità. Un'impresa sociale che ha l'intento di creare un impatto positivo sul territorio e sulla vita delle persone. L'impresa sociale, quale start up del finanziamento ricevuto dalla Regione Puglia a valere sul FESR finalizzati alla realizzazione del Food Policy Hub, si presenterà al territorio in occasione dell'appuntamento del 1° aprile.All'incontro saranno presenti Sabino Ardito, Presidente di Spazio Terre che insieme alla socia Carlotta Mattedi terranno il laboratorio di orecchiette; Giovanni Prezioso, Vicepresidente di Spazio Terre e Nicola Fattibene, Cabina di regia del Food Policy Hub. I saluti istituzionali saranno affidati al Sindaco Giovanna Bruno, all'Assessore alla Bellezza Daniela Di Bari e alla Dirigente del Settore Servizi Sociali ed Educativi, Pubblica Istruzione, Cultura, Politiche di Promozione e Diffusione dello Sport, Pari Opportunità Irene Turturo.Una degustazione concluderà il laboratorio.