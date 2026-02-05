Chiostro San Francesco
Vita di città

City Vision Andria 2026, il prossimo 20 febbraio la città si muove verso il futuro

Appuntamento alle 10.30 presso il Food Police Hub

Andria - giovedì 5 febbraio 2026 14.13 Comunicato Stampa
La città di Andria è pronta ad accogliere City Vision, inaugurando il Roadshow 2026 della piattaforma italiana che connette amministratori pubblici, imprese e innovatori per favorire la trasformazione digitale e sostenibile dei territori.



Muovere verso il futuro significa intraprendere una trasformazione intelligente che non si esaurisce in un singolo progetto, ma in un percorso lungo fatto di ascolto e progettazione condivisa. Un cammino che integra mobilità, energia e servizi ai cittadini, ripensando infrastrutture e spostamenti alla luce dei bisogni reali del territorio.


Riqualificazione e riprogettazione diventano così l'occasione per risemantizzare luoghi e spazi: non solo interventi fisici, ma nuove funzioni, nuove relazioni e nuovi significati per la città che cambia.


City Vision Andria sarà l'occasione per confrontarsi con chi la mobilità la vive e la progetta ogni giorno: amministrazioni, aziende e rappresentanti del territorio, in dialogo con esperienze provenienti da altre regioni. Uno spazio di scambio concreto di idee, dati e buone pratiche, in cui la condivisione diventa uno degli strumenti più efficaci per pianificare nuovi territori intelligenti, più accessibili, connessi e equi.


City Vision Andria si apre alle ore 11 con il tavolo di lavoro "Muovere verso il futuro" alla presenza di:


- Salvatore Adduce - Presidente Ali Basilicata e già sindaco di Matera
- Maria Lucia Argentieri - Sindaca di San Pietro Vernotico
- Angelantonio Agnarano - Sindaco di Bisceglie
- Amedeo Bottaro - Sindaco di Trani
- Giovanna Bruno - Sindaca di Andria
- Raffaele Bucci - Assessore alla Mobilità e Lavori pubblici del Comune di Campobasso
- Silvia Celani - Head of Innovation — PNO Innovation
- Loredana Costanza - Assessora alla Digitalizzazione del Comune di Potenza
- Maria Adia Episcopo - Sindaca di Foggia
- Alessandro Guerrera - Founder & CEO — Easyvia
- Domenico Lanzilotta - Direttore City Vision
- Gabriele Lippolis - Presidente — I colori dell'energia
- Luca Lopomo - Sindaco di Crispiano
- Antonio Matarrelli - Presidente del Consiglio Regionale Puglia
- Federico Nina - Project engineering-professional — A2A Calore & Servizi
- Simona Pasquali - Assessora alla Transizione ecologica e Ambiente del Comune di Cremona
- Mario Pasquariello - Assessore ai Lavori Pubblici e Infrastrutture del Comune di Benevento
- Marco Porcedda - Assessore alla Legalità, sicurezza e cybersecurity del Comune di Torino
- Matteo Ricci - Deputato al Parlamento europeo
- Daniela Salzedo - Presidente — Legambiente Puglia

L'appuntamento è per venerdì 20 febbraio alle 10,30 presso il Food Policy Hub.
