City Vision Andria 2026, il prossimo 20 febbraio la città si muove verso il futuro

La città di Andria è pronta ad accogliere City Vision, inaugurando il Roadshow 2026 della piattaforma italiana che connette amministratori pubblici, imprese e innovatori per favorire la trasformazione digitale e sostenibile dei territori.Muovere verso il futuro significa intraprendere una trasformazione intelligente che non si esaurisce in un singolo progetto, ma in un percorso lungo fatto di ascolto e progettazione condivisa. Un cammino che integra mobilità, energia e servizi ai cittadini, ripensando infrastrutture e spostamenti alla luce dei bisogni reali del territorio.Riqualificazione e riprogettazione diventano così l'occasione per risemantizzare luoghi e spazi: non solo interventi fisici, ma nuove funzioni, nuove relazioni e nuovi significati per la città che cambia.City Vision Andria sarà l'occasione per confrontarsi con chi la mobilità la vive e la progetta ogni giorno: amministrazioni, aziende e rappresentanti del territorio, in dialogo con esperienze provenienti da altre regioni. Uno spazio di scambio concreto di idee, dati e buone pratiche, in cui la condivisione diventa uno degli strumenti più efficaci per pianificare nuovi territori intelligenti, più accessibili, connessi e equi.City Vision Andria si apre alle ore 11 con il tavolo di lavoro "Muovere verso il futuro" alla presenza di:- Salvatore Adduce - Presidente Ali Basilicata e già sindaco di Matera- Maria Lucia Argentieri - Sindaca di San Pietro Vernotico- Angelantonio Agnarano - Sindaco di Bisceglie- Amedeo Bottaro - Sindaco di Trani- Giovanna Bruno - Sindaca di Andria- Raffaele Bucci - Assessore alla Mobilità e Lavori pubblici del Comune di Campobasso- Silvia Celani - Head of Innovation — PNO Innovation- Loredana Costanza - Assessora alla Digitalizzazione del Comune di Potenza- Maria Adia Episcopo - Sindaca di Foggia- Alessandro Guerrera - Founder & CEO — Easyvia- Domenico Lanzilotta - Direttore City Vision- Gabriele Lippolis - Presidente — I colori dell'energia- Luca Lopomo - Sindaco di Crispiano- Antonio Matarrelli - Presidente del Consiglio Regionale Puglia- Federico Nina - Project engineering-professional — A2A Calore & Servizi- Simona Pasquali - Assessora alla Transizione ecologica e Ambiente del Comune di Cremona- Mario Pasquariello - Assessore ai Lavori Pubblici e Infrastrutture del Comune di Benevento- Marco Porcedda - Assessore alla Legalità, sicurezza e cybersecurity del Comune di Torino- Matteo Ricci - Deputato al Parlamento europeo- Daniela Salzedo - Presidente — Legambiente PugliaL'appuntamento è per venerdì 20 febbraio alle 10,30 presso il Food Policy Hub.