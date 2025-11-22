Bandi e Concorsi
Lavoro: report "Workup", più di 2400 posti disponibili nelle province Bat, Bari e Foggia
Tra gli eventi, il Corner lavoro e inclusione #mareasinistra nell’ambito del Job Day Ateneo +inclusion di UNIBA in programma martedì 2 dicembre
Puglia - sabato 22 novembre 2025 3.41 Comunicato Stampa
Continua l'analisi dei dati occupazionali, svolta sulle pagine di WORKUP, il report bisettimanale redatto dai Centri per l'impiego Bari, BAT e Foggia di ARPAL Puglia, dedicato alle opportunità di lavoro, avvisi, concorsi e selezioni.
In particolare, nell'ultimo monitoraggio, aggiornato al 19 novembre, si evidenzia la richiesta di 2489 risorse da parte delle imprese del territorio.
Dall'analisi dei flussi, emergono i settori "Servizi ludico-ricreativi, intrattenimento, arte, sport" e "Servizi turistici, culturali e ristorazione" che, da soli, coprono la metà delle posizioni ricercate.
Degni di nota sono i numeri in crescita, rispetto alle precedenti rilevazioni di WORKUP, sul terziario avanzato, specificatamente nell'ambito "ICT, servizi digitali e comunicazione", un segnale dell'efficacia dello scouting svolto dal servizio IDO (incontro domanda e offerta di lavoro) per rispondere ai fabbisogni occupazionali delle aziende.
Di seguito i dati occupazionali della nuova edizione di WORKUP:
Su WORKUP sono presenti anche le proposte #mareasinistra, dedicate alla strategia della Regione Puglia per l'attrazione, la valorizzazione e il ritorno dei talenti sul territorio.
Nella sezione eventi di WORKUP, si segnala il Corner lavoro e inclusione #mareasinistra, progettato per l'evento UNIBA Job Day Ateneo + inclusion previsto martedì 2 dicembre, dalle 8:30 alle 16:00, nella sede dell'Ateneo barese (Palazzo Del Prete, Piazza Cesare Battisti).
Nell'ambito del Corner lavoro e inclusione, dedicato alle professioni umanistiche e giuridiche, gli operatori di ARPAL Puglia promuoveranno:
Le offerte di lavoro pubblicate su WORKUP possono essere consultate integralmente su Lavoro per te Puglia, disponibile anche su Google Play e App Store.
Gli annunci di lavoro EURES, pubblicati sul report, sono presenti sul portale dedicato.
WORKUP è consultabile al seguente link: https://www.calameo.com/accounts/7407171
I team IDO presenti nei Centri per l'impiego sono a disposizione con servizi dedicati per l'utenza e le aziende che cercano personale.
Di seguito i dati occupazionali della nuova edizione di WORKUP:
- Servizi ludico-ricreativi, d'intrattenimento, artistici e sportivi: 629.
- Servizi turistici, culturali e ristorazione: 566.
- ICT, Servizi digitali, Comunicazione: 331.
- Costruzioni, Impianti, Immobiliare 291:
- Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio: 193.
- Servizi socio-sanitari ed educativi: 145.
- Industria, Produzione, Metalmeccanico:114.
- Servizi amministrativi, contabili, servizi professionali: 74.
- Logistica, Trasporti, Magazzini: 52.
- Agricoltura, agroalimentare, ambiente: 41.
- Servizi alla persona, pulizie e manutenzione: 34.
- Servizi finanziari/credito e assicurativi: 17.
- Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero: 2.
- il JOB Box #mareAsinistra, short-list dedicate alla raccolta delle storie lavorative di talenti che vogliono lavorare in Puglia;
- Recruiting JOB Ability, rivolto alle persone con disabilità e alle altre categorie protette iscritte al Collocamento mirato o con i requisiti per l'iscrizione.
