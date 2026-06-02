Elly Schlein domani in Puglia 

Farà tappa a Trani, Molfetta e San Giovanni Rotondo, in previsione del turno di ballottaggio del 7 e 8 giugno prossimi

La Segreteria del Partito Democratico Elly Schlein sarà in Puglia domani, mercoledì 3 giugno, e farà tappa a Trani, Molfetta e San Giovanni Rotondo, in previsione del turno di ballottaggio del 7 e 8 giugno prossimi.

Alle 17.30 interverrà a San Giovanni Rotondo, in piazza dei Martiri, a sostegno della candidata sindaca Rossella Fini; alle 19.30 sarà a Molfetta, in corso Umberto, 11 D, per sostenere Manuel Minervini; alle 20.45 raggiungerà Trani, in piazza Libertà, al fianco di Marco Galiano.

"Domenica e lunedì ci aspettano confronti importanti ma siamo fiduciosi sull'esito dei ballottaggio", dichiara il Segretario del PD Puglia, Domenico De Santis. "Sono certo che le forze progressiste del centrosinistra, unite, sapranno affermarsi e portare alla vittoria anche ai ballottaggi", conclude il Segretario del PD Puglia.