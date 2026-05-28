Il grido d’aiuto del diacono Michele Melillo: «Costretto a vivere con le porte sbarrate per i topi»

Un immobile che cade a pezzi, un contenzioso legale vinto ma rimasto sulla carta, un'emergenza igienico-sanitaria e il silenzio delle istituzioni. È la situazione in, a ridosso delle antiche mura storiche della città. A farsi portavoce della denuncia è, diacono andriese e stimato artigiano di presepi.La sua abitazione si trova accanto ai civici 59-61, una struttura di proprietà dell'completamente abbandonata. Lo stabile, che ha ospitato alcune famiglie fino al 2018, da oltre due anni è ridotto a un rudere pericolante e infestato.Nel 2021, a causa delle pesanti infiltrazioni d'acqua che danneggiavano la sua proprietà, Melillo ha avviato un. Il sopralluogo delsi è chiuso con una, costretta a risarcire i danni e a eseguire le opere di risanamento.Dopo i primi e parziali interventi da parte del, tuttavia, la situazione si è bloccata. A nulla sono serviti i successivi tavoli tecnici: a, i vertici dell'Ufficio Tecnico di via Fornaci (adesso situati in via Barletta) avevano fornito rassicurazioni, ribadite poi a marzo.Oggi l'edificio continua a riversare acqua nelle pareti del confinante e rischia il crollo. Al danno strutturale si aggiunge una situazione igienica critica. Lo stabile è diventato rifugio di«Qualche tempo fa ho dovuto catturare un grosso ratto sul terrazzo – racconta Melillo – e ultimamente ne ho avvistato un altro in veranda. Sono costretto a tenere la porta d'accesso sbarrata per evitare che entrino in casa».A peggiorare il quadro c'è la vegetazione incontrollata: l'erba parietaria ha raggiunto altezze record, creando forti disagi alle persone allergiche. Nonostante i riflettori accesi da servizi di Telesveva e di Telenorba – a seguito del quale, ha effettuato un sopralluogo confermando la gravità dei fatti –La soluzione definitiva per lo stabile dell'Asl sarebbe l'alienazione tramite la, ma l'iter è fermo.. Un tempo di proprietà della stessa azienda sanitaria, questo secondo immobile è passato a fine 2017 algrazie a uno scambio tra i due enti. La precedente amministrazione aveva ipotizzato di realizzarvi un parcheggio, di circa trenta posti auto, ma il progetto è stato accantonato e lo spazio è rimasto abbandonato, tanto che il diacono ed alcuni residenti della zona hanno dovuto provvedere a ripulirlo a proprie spese.: via Pendio San Lorenzo è infatti un punto di transito per i pullman turistici, i cui passeggeri si trovano davanti a uno scenario di forte incuria a pochi passi dal centro storico.Melillo esprime forte delusione nei confronti della, che avrebbe affrontato la questione in modo sbrigativo senza risolverla.L'ultimo tentativo di farsi ascoltare è avvenuto la scorsa settimana in, durante un comizio alla presenza del già europarlamentare. In quell'occasione, Melillo è riuscito a consegnare alla segretaria dell'un biglietto con il proprio numero di telefono e la richiesta di essere contattato. Nonostante le rassicurazioni della collaboratrice, non ha ricevuto chiamate, così come è rimasto in silenzio il Presidente della Regione. I residenti di via Pendio continuano ad aspettare, mentre l'area cede sotto i colpi dell'indifferenza burocratica.«Mi auguro di poter essere ricevuto dalche è anche un ingegnere che che potrà certamente meglio comprendere la delicatezza e le assurde lungaggini legate a queste vicenda», conclude Melillo.