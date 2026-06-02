Ebola, Regione Puglia: attivate le misure previste dall’Ordinanza del Ministero della Salute

La Regione Puglia ha attivato tempestivamente le procedure previste dall'Ordinanza del Ministro della Salute sulle "Procedure operative e misure di sorveglianza sanitaria relative alla Malattia da Virus Ebola" e dalla successiva circolare operativa per la prevenzione, la sorveglianza e l'eventuale gestione di casi sospetti.Il provvedimento ministeriale riguarda le persone che provengano, direttamente o indirettamente, dalla Repubblica Democratica del Congo o dall'Uganda, ovvero che vi siano state nei 21 giorni precedenti l'ingresso in Italia e prevede obblighi di autosegnalazione ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali entro 24 ore dall'arrivo sul territorio nazionale. L'Ordinanza stabilisce inoltre che le Regioni comunichino al Ministero della Salute i riferimenti e-mail dedicati e ne assicurino la massima diffusione pubblica.La Regione Puglia ha già trasmesso a tutte le Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliere, agli IRCCS, ai Dipartimenti di Prevenzione, ai Dipartimenti di Emergenza-Urgenza, alle Unità operative di Malattie Infettive, ai medici competenti, all'USMAF-SASN, alle Prefetture e agli altri soggetti istituzionali interessati le indicazioni operative necessarie per l'applicazione dell'Ordinanza ministeriale. La circolare regionale ha disposto l'attivazione immediata dei Dipartimenti di Prevenzione, la pubblicazione degli indirizzi e-mail aziendali dedicati alla ricezione delle autosegnalazioni, la valutazione, entro 24 ore, dei soggetti segnalati secondo la stratificazione del rischio e l'utilizzo della piattaforma regionale IRIS per la segnalazione dei casi sospetti, probabili o confermati, con successiva trasmissione alla piattaforma nazionale PREMAL.Sono stati inoltre individuati i centri regionali di supporto specialistico per la valutazione clinico-epidemiologica dei soggetti che dovessero sviluppare sintomi durante il periodo di automonitoraggio, sorveglianza sanitaria o isolamento fiduciario: la U.O.C. Malattie Infettive Universitaria del Policlinico di Bari e la U.O.C. Malattie Infettive del P.O. "Giovanni XXIII", entrambe afferenti all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico-Giovanni XXIII di Bari. Nei casi dubbi o che richiedano ulteriore approfondimento specialistico, le strutture regionali e i Dipartimenti di Prevenzione potranno avvalersi della consulenza dell'Ospedale Nazionale di Riferimento INMI "L. Spallanzani", attiva h24 secondo le procedure nazionali.La Regione sottolinea che allo stato attuale non vi è una situazione di allarme sul territorio pugliese. Le misure adottate hanno finalità di prevenzione, sorveglianza e tempestiva presa in carico, in coerenza con il principio di precauzione e con le indicazioni nazionali e internazionali in materia di sicurezza sanitaria.Tutte le strutture territoriali della prevenzione sono state già attivate e sono state fornite specifiche indicazioni anche in materia di informazione e formazione del personale sanitario coinvolto, con particolare riferimento all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e alle misure di prevenzione e controllo delle infezioni, tenuto conto della classificazione del patogeno nel gruppo 4 (rischio elevato) ai sensi della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.La Regione Puglia resta in costante raccordo con il Ministero della Salute, con la Protezione Civile Nazionale, con l'USMAF-SASN competente per il territorio regionale, con le strutture nazionali di riferimento. A tal fine le strutture regionali del Dipartimento Salute assicurano il raccordo tecnico con le strutture nazionali, con la rete regionale delle Malattie Infettive, con la Protezione Civile Regionale e con i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali.In caso di necessità saranno assicurate tutte le interlocuzioni tecniche e operative utili con le competenti strutture nazionali, al fine di garantire una risposta coordinata, tempestiva e proporzionata.Il sistema regionale è stato tempestivamente attivato in tutte le sue articolazioni territoriali e specialistiche Non vi sono, al momento, elementi che indichino una situazione di particolare allarme in Puglia. Le misure adottate servono a garantire sorveglianza, prevenzione e piena prontezza operativa, in linea con le direttive del Ministero della Salute e con il sistema nazionale di risposta alle emergenze infettive.La Regione invita i cittadini interessati dalle disposizioni ministeriali ovvero "chiunque faccia ingresso nel territorio nazionale, indipendentemente dalla nazionalità, provenendo, direttamente o indirettamente, dalla Repubblica Democratica del Congo o dall'Uganda, ovvero sia stato nei medesimi Paesi nei 21 giorni precedenti l'ingresso in Italia", a seguire scrupolosamente le indicazioni ricevute (auto-segnalazione e automonitoraggio) a contattare il Dipartimento di Prevenzione della ASL di residenza o domicilio attraverso gli indirizzi e-mail istituzionali già comunicati e pubblicati dalle Aziende Sanitarie Locali.