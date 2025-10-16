rotatoria, lavori Sp2 Montegrosso
Lavori su strade, firmato il disciplinare per lavori su SP2 e SP3

A breve si andrà a gara

Andria - giovedì 16 ottobre 2025 17.11
Oggi è un giorno importante e molto atteso per il territorio provinciale.

La presidenza della Bat firmato i disciplinari che regolano i rapporti tra la Provincia e la Regione Puglia per gli ingenti finanziamenti per i lavori sulle strade provinciali. Si tratta dei fondi di sviluppo e coesione 2021/2027 autorizzati con la delibera Cipess del 30.01.2025, che consentiranno l'avvio delle procedure di gara relative ai lavori della s.p. 2 per un importo di 10 milioni e mezzo di euro, a cui si aggiungono 2 milioni di fondi provinciali. Per quanto riguarda, invece, la s.p.3 c'è un finanziamento di ben 25 milioni di euro.

Nel dettaglio, i lavori che interessano la s.p.2 sono quelli che collegheranno le due complanari, consentendo alle aziende agricole di utilizzare la nuova infrastruttura con accesso indipendente verso Montegrosso. Sull'altra arteria, invece, sarà realizzato il collegamento tra i due tratti esistenti (da Canosa a Minervino e da Minervino a Spinazzola). "Adesso, quindi, siamo pronti a procedere e vigileremo affinché tutto avvenga nel pieno rispetto del cronoprogramma", fanno sapere dalla Provincia BAT.
