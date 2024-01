Larghe intese tra Pd e M5S nella Bat in vista delle elezioni di primavera

Novità sul versante politico nella Bat, in vista delle prossime elezioni amministrative. E' stata ufficializzata l'intesa tra Pd e M5S per la città di Trinitapoli, per alcuni foriera di eventuali possibili scenari in altre realtà locali della sesta provincia. La nota congiunta del Partito Democratico e del M5S."In seguito a un proficuo incontro tra i rappresentanti provinciali del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico, rispettivamente il deputato M5S e coordinatore regionale Leonardo Donno e il segretario provinciale del Partito democratico Lorenzo Marchio Rossi, è emersa la volontà politica di provare ad unire le forze in vista delle elezioni del prossimo giugno a Trinitapoli, comune sciolto per infiltrazioni mafiose, al fine di rispondere alle sfide politiche e sociali attuali, ma soprattutto per ristabilire un solido fondamento di legalità all'interno della futura amministrazione. Una collaborazione, quella delle due forze politiche, che si è dimostrata già efficace nel governo della Regione e nel rilancio del Comune di Foggia, anch'esso in passato sciolto per infiltrazioni mafiose. L'obiettivo condiviso, dunque, è ridare speranza ai cittadini di Trinitapoli, dopo lo scioglimento del Consiglio comunale a guida del centrodestra dal 2011, per infiltrazioni mafiose. Si gettano quindi le basi per compiere il primo passo verso una più ampia coalizione che coinvolga le forze progressiste e la società civile. Nei prossimi giorni, si darà avvio a una serie di incontri volti alla stesura di un programma condiviso, imprescindibile per concretizzare un progetto che non può che basarsi sulla legalità, sulla trasparenza amministrativa, e sulla lotta alla corruzione. Un invito alla partecipazione attiva esteso ai cittadini, alle realtà associative e imprenditoriali, al fine di contribuire, insieme, alla costruzione del futuro di Trinitapoli".