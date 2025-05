Il cordoglio del mondo politico per la morte di Carlo Avantario

Numerosi i messaggi di cordoglio che stanno giungendo in queste ore per la scomparsa di Carlo Avantario."La scomparsa di Carlo Avantario lascia un grande vuoto nella città di Trani e nell'intera comunità democratica pugliese. Carlo è stato un esempio per tanti, un medico gentiluomo, un amministratore pubblico al servizio di tutti e un Sindaco indimenticabile. Il suo impegno è stato un esempio per tanti di noi. Mi stringo, con grande affetto, a tutta la famiglia". Così Francesco Boccia, presidente dei Senatori del Partito Democratico."La scomparsa di Carlo Avantario -sottolinea Dario Parrini, neo Commissario provinciale del Pd- è una ferita per chi crede nella politica come servizio e nella competenza come valore. La dedizione alla sanità , la passione civile, la generosità con cui metteva il proprio sapere al servizio della comunità sono qualità rare e preziose. In un tempo in cui spesso dominano superficialità, Carlo era l'esempio di un impegno serio e rispettoso delle istituzioni Ripartiamo da Avantario. Dalla sua coerenza, dalla sua etica, dalla sua idea di giustizia sociale. È il modo migliore per onorarne la memoria e trasformare il dolore in responsabilità. Alla sua famiglia e ai suoi cari va il mio pensiero commosso e riconoscente"."Il mio profondo rammarico è quello di aver perso un politico di riferimento, un uomo dalla grande umanità ed uno stimato professionista. Sono onorato di aver condiviso nella lunga militanza politica, un periodo insieme negli scranni della massima assise provinciale, della neo costituita provincia Barletta Andria Trani", è il ricordo di Lorenzo Marchio Rossi, Vicepresidente della Provincia Bat."Il dottor Carlo Avantario, illuminato sindaco della città di Trani, è stato un amministratore integerrimo e persona sensibile ed attenta ai bisogni altrui. La sua scomparsa mi addolora a livello umano ricordando la sua scrupolosa azione politica. Giungano a tutti i suoi cari le più sentite condoglianze dalla comunità politica che rappresento", è la dichiarazione di Ruggiero Mennea, Capogruppo di Azione in Consiglio regionale della Puglia e Segretario regionale.