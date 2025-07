Al via la mobilità intra-regionale per il personale sanitario pugliese: domande dal 14 al 21 luglio prossimi

Possono partecipare alla procedura i dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:

"Infermieri, operatori socio sanitari, assistenti e altri professionisti della salute potranno spostarsi tra le diverse aziende sanitarie della Puglia, avvicinandosi ai luoghi dove risiede la famiglia o dove ci sono figli e familiari con particolari necessità". A darne notizia il vicepresidente della Regione Puglia e assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese, che comunica che da lunedì prossimo sarà attiva la procedura sul sito https://aslbat.concorsismart.it per la manifestazione di interesse per la mobilità intra-regionale del personale del comparto Sanità, riservata ai dipendenti a tempo indeterminato delle aziende sanitarie pubbliche della Regione PugliaL'iniziativa – frutto dell'accordo sottoscritto il 15 aprile scorso tra la Regione Puglia e le organizzazioni sindacali – è finalizzata a facilitare, in tempi rapidi, i processi di mobilità del personale tra le diverse aziende sanitarie pugliesi."Con questa manifestazione di interesse – aggiunge l'assessore Piemontese – diamo seguito all'impegno assunto con i sindacati per rendere più fluido ed efficiente il sistema della mobilità del personale sanitario. Vogliamo offrire alle nostre professioniste e ai nostri professionisti l'opportunità di riorientare il proprio percorso lavorativo, conciliando le esigenze personali con quelle organizzative del servizio pubblico".La nuova procedura, per la prima volta unificata su scala regionale, consentirà a infermieri, operatori socio sanitari, assistenti e altri professionisti della salute di candidarsi a lavorare in aziende sanitarie più vicine alla propria residenza o ai propri affetti, superando le frammentazioni e le disomogeneità del passato.- contratto a tempo indeterminato presso una delle aziende sanitarie del SSR pugliese;- superamento del periodo di prova;- non essere prossimi alla pensione;- appartenenza a uno dei profili professionali previsti nell'Allegato all'avviso e riportati in elenco di seguito.Le domande vanno presentate esclusivamente online entro le ore 18.00 del 21 luglio 2025, attraverso la piattaforma https://aslbat.concorsismart.it , accedendo con SPID o CIE, la Carta di Identità Elettronica.L'assistenza tecnica è garantita fino alle ore 18.00 del giorno di scadenza. È fortemente consigliato non attendere le ultime ore per l'invio, per evitare rallentamenti o problemi tecnici.Questa fase di manifestazione di interesse anticipa l'indizione del bando di mobilità vera e propria: i candidati dovranno successivamente presentare una nuova domanda, secondo i termini e le modalità che saranno comunicati.Assistente AmministrativoAssistente dell'InformazioneAssistente ReligiosoAssistente TecnicoAssistente Tecnico DialisiAusiliario SpecializzatoCoadiutore AmministrativoCoadiutore Amministrativo EspertoCollaboratore AmministrativoCollaboratore Amministrativo EspertoCollaboratore Professionale Assistente SocialeCollaboratore Professionale Esperto Assistente SocialeCollaboratore Professionale Sanitario Assistente SanitarioCollaboratore Professionale Sanitario AudiometristaCollaboratore Professionale Sanitario DietistaCollaboratore Professionale Sanitario Educatore ProfessionaleCollaboratore Professionale Sanitario Esperto Assistente SanitarioCollaboratore Professionale Sanitario Esperto DietistaCollaboratore Professionale Sanitario Esperto Educatore ProfessionaleCollaboratore Professionale Sanitario Esperto FisioterapistaCollaboratore Professionale Sanitario Esperto InfermiereCollaboratore Professionale Sanitario Esperto OstetricaCollaboratore Professionale Sanitario Esperto Tecnico della Prev. Ambiente e nei Luoghi di LavoroCollaboratore Professionale Sanitario Esperto Tecnico di Laboratorio BiomedicoCollaboratore Professionale Sanitario Esperto Tecnico di NeurofisiopatologiaCollaboratore Professionale Sanitario Esperto Tecnico di Radiologia MedicaCollaboratore Professionale Sanitario FisioterapistaCollaboratore Professionale Sanitario Igienista DentaleCollaboratore Professionale Sanitario InfermiereCollaboratore Professionale Sanitario LogopedistaCollaboratore Professionale Sanitario OdontotecnicoCollaboratore Professionale Sanitario OrtottistaCollaboratore Professionale Sanitario OstetricaCollaboratore Professionale Sanitario Tecnico della Fis. Card. e Perfusione CardCollaboratore Professionale Sanitario Tecnico della Prev. Ambiente e nei Luoghi di LavoroCollaboratore Professionale Sanitario Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosocialeCollaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Laboratorio BiomedicoCollaboratore Professionale Sanitario Tecnico di NeurofisiopatologiaCollaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Radiologia MedicaCollaboratore Professionale Sanitario Tecnico Esperto della Fis. Card. e Perfusione Card.Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Fisiopatologia Respiratoria e CardiacaCollaboratore Professionale Sanitario Terapista della neuropsicomotricità età evolutivaCollaboratore Professionale Sanitario Terapista OccupazionaleCollaboratore Professionale Specialista Comunicazione IstituzionaleCollaboratore Tecnico ProfessionaleCommessoGiornalista PubblicoInfermiere GenericoInfermiere Generico EspertoMassofisioterapistaMassofisioterapista EspertoOperatore Socio SanitarioOperatore TecnicoOperatore Tecnico addetto AssistenzaOperatore Tecnico AutistaOperatore Tecnico CEDOperatore Tecnico NecroforoOperatore Tecnico SpecializzatoOperatore Tecnico Specializzato Autista di AmbulanzaOperatore Tecnico Specializzato EspertoProgrammatorePuericultricePuericultrice Esperta