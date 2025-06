Anche i Giovani Democratici di Andria alla manifestazione di Roma per la Palestina

Delegazione nella Capitale per la giornata di mobilitazione contro il genocidio in corso a Gaza

Sabato 7 giugno si è svolta a Roma una grande manifestazione nazionale a sostegno del popolo palestinese, promossa dal tutto il centrosinistra. Una giornata di mobilitazione per chiedere con forza la fine del genocidio in corso a Gaza, il rispetto del diritto internazionale e il riconoscimento del principio dei due popoli e due Stati.Anche i Giovani Democratici di Andria hanno voluto esserci. Una piccola delegazione ha partecipato grazie al coordinamento provinciale che ha organizzato i pullman dalla Puglia, consentendo ai giovani di raggiungere la Capitale per portare la propria presenza in piazza.Durante la manifestazione si è chiesto con decisione lo stop alla fornitura di armi da parte dell'Italia allo Stato di Israele, in coerenza con l'articolo 11 della nostra Costituzione che ripudia la guerra come strumento di offesa e con il dovere morale e politico di tutelare la vita umana.