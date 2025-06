L’on. Orlando in Andria con Marchio Rossi per incontrare dirigenti politici e sostenitori attivi del PD Bat

Si apre una nuova fase politica nel centrosinistra ed in particolare del Partito Democratico della Bat, in vista del rinnovo della presidenza della regione e del consiglio regionale? Parrebbe proprio di sì.In occasione della sua visita in Puglia, per partecipare all'evento organizzato a Bari lo scorso 31 maggio presso Villa De Grecis, "Sulla Risposta Democratica alle Sfide del Presente", l'on. Andrea Orlando, esponente di primissimo piano della politica nazionale e del PD, ha incontrato in Andria Lorenzo Marchio Rossi e un gruppo di dirigenti politici e sostenitori attivi del PD Bat.Il rapporto politico e la collaborazione tra Lorenzo Marchio Rossi, esponente di spicco e storico dirigente politico del PD nella nostra provincia e l'on. Andrea Orlando è datato. L'occasione dell'incontro è stata utile per fare il punto sul quadro politico regionale in vista dell'imminente campagna elettorale per il rinnovo della presidenza della regione e del consiglio regionale, oltre che, sulle ultime dinamiche che hanno interessato il PD nella nostra provincia. Lorenzo Marchio Rossi riferimento di DEMS (Democrazia Europa Società), che rappresenta un'area nazionale di confronto del PD che fa riferimento all'on. Andrea Orlando, ha tra l'altro l'obiettivo di valorizzare le basi della rete territoriale e le risorse locali del Partito Democratico. Quindi, un incontro costruttivo tra esponenti di rilievo provinciali e nazionali del PD, che, riferisce Marchio Rossi si sono dati appuntamento con l'on. Andrea Orlando a luglio prossimo, per un evento pubblico che vedrà protagonisti oltre gli esponenti di partito, sindaci e amministratori, i consiglieri comunali e provinciali, il mondo sindacale e sociale, oltre gli esponenti di rilievo della società e i cittadini."Ringrazio l'amico Andrea Orlando che nonostante i tempi ristretti della sua presenza in Puglia è riuscito a dedicare uno spazio agli esponenti del PD-Bat", ha tenuto a sottolineare Lorenzo Marchio Rossi.