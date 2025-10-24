La Regione Puglia potenzia i servizi di sostegno psicologico nelle scuole

L'Assessorato regionale all'Istruzione e Diritto allo Studio annuncia il potenziamento dei servizi di sostegno, prevenzione e promozione del benessere psicologico rivolti agli alunni, agli studenti, alle famiglie e al personale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con sede in Puglia.L'iniziativa prevede la concessione di contributi economici alle istituzioni scolastiche che hanno manifestato interesse ad attivare o rafforzare tali servizi, in coerenza con le proprie specifiche esigenze e con le azioni già in essere nell'ambito della loro autonomia.Grazie al coinvolgimento di professionisti psicologi, i servizi saranno finalizzati a sostenere il benessere emotivo e relazionale degli studenti, promuovere percorsi di prevenzione del disagio psicologico e delle difficoltà educative e offrire supporto alle famiglie e al personale scolastico, con particolare attenzione alle dinamiche di comunità educante.La Regione Puglia, inoltre, ha dato indirizzo alla Sezione Istruzione e Università per la costituzione di un gruppo di lavoro con il coinvolgimento delle Università della Puglia, dell'Ufficio Scolastico Regionale e dell'Ordine degli Psicologi, finalizzato al monitoraggio dell'efficacia dei servizi di supporto psicologico, attivati presso le scuole della Puglia, per acquisire orientamenti utili per la redazione di una proposta di Regolamento regionale di cui all'art.14 della L.r. 31/2009 necessaria per l'avvio dell'Unità regionale di psicologia scolastica.