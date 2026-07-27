Vigneti uva
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Export da record per l'uva da tavola, il 60% è delle vigne pugliesi

Secondo pilastro dell'ortofrutta dopo le mele. I dati presentati da Ismea in occasione della quarta edizione di "Regina di Puglia"

Andria - lunedì 27 luglio 2026 14.20
E' record per l'export dell'uva italiana che ha chiuso la campagna 2025 sfiorando il miliardo di euro, patrimonio frutticolo italiano subito dopo le mele. Vendite di un prodotto che per il 60% viene dalla Puglia, regione leader.
Sono i dati presentati da Ismea in occasione della quarta edizione di 'Regina di Puglia', voluta dal Comune di Noicattaro nel Barese e sostenuta dalla rete "Le Terre dell'Uva", che comprende anche i comuni di Rutigliano, Mola di Bari, Casamassima, Castellaneta, Adelfia e Polignano a Mare.

Valorizzare e diffondere la produzione è l'obiettivo della manifestazione appena conclusa, dove hanno partecipato buyer provenienti da otto Paesi europei e dagli Emirati Arabi e che ha visto il debutto di importatori olandesi e svedesi, oltre alle principali catene della Grande distribuzione organizzata.

Il risultato delle vendite all'estero, per 973 milioni, segnala Ismea, si deve alla continuità produttiva dei due poli principali: la Sicilia tra maggio e giugno con le prime raccolte che coprono il 39% del mercato e la Puglia con il 55%, prima anche come superfici, che garantisce il prodotto fino all'inizio dell'inverno, concentrato nelle province di Bari, Taranto e Bat.

A guidare questa crescita sono le varietà senza semi, sempre più diffuse in Puglia e ricercate dai consumatori, Secondo l'analista Ismea Mario Schiano Lo Moriello su base dei dati Ismea Niq, "questa affezione è molto evidente soprattutto nelle famiglie italiane con ragazzi sotto i 16 anni, la generazione alfa e nelle Regioni del Nord".
  • Uva da tavola
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