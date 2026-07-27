Generare futuro - L’eredità di Guglielmo Minervini
Generare futuro - L’eredità di Guglielmo Minervini
Eventi e cultura

"Generare futuro - L’eredità di Guglielmo Minervini", una giornata di riflessione nel decennale della sua scomparsa

Promossa dal Consiglio regionale lunedì 3 agosto ore 12.00, vedrà la partecipazione tra gli altri di Don Riccardo Agresti

Andria - lunedì 27 luglio 2026 14.11
A dieci anni dalla scomparsa di Guglielmo Minervini, il Consiglio regionale della Puglia promuove l'iniziativa "Generare futuro – L'eredità di Guglielmo Minervini", un momento istituzionale di riflessione e confronto dedicato a una delle figure che più hanno provato a innovare il rapporto tra istituzioni, territori e cittadini, lasciando un segno profondo nella vita pubblica pugliese.

L'appuntamento si terrà Lunedì 3 agosto alle ore 12.00 presso l'Aula consiliare del Consiglio regionale della Puglia (in via Gentile 52 a Bari), luogo simbolo della rappresentanza democratica regionale, nel quale le istituzioni e la comunità pugliese si ritroveranno per condividere una riflessione sull'attualità del pensiero e dell'azione politica di Minervini.

Il Consiglio regionale intende rendere omaggio a un amministratore e uomo delle istituzioni che ha interpretato la politica come servizio alla comunità, promuovendo una cultura della partecipazione, dell'innovazione sociale e della responsabilità pubblica. Un'eredità che continua a rappresentare un patrimonio di valori per la Puglia e un riferimento per le nuove generazioni chiamate a costruire il futuro delle istituzioni democratiche.
Interverranno: Toni Matarrelli, Presidente del Consiglio regionale della Puglia; Antonio Decaro, Presidente della Regione Puglia; Felice Spaccavento, Presidente della III Commissione del Consiglio regionale della Puglia; Manuel Minervini, Sindaco di Molfetta; Don Riccardo Agresti, Comunità "Senza Sbarre"; Maria Turtur, Presidente dell'Associazione "Guglielmo Minervini APS".

Con questa iniziativa, il Consiglio regionale della Puglia rinnova il proprio impegno a custodire e valorizzare le esperienze che hanno contribuito a rafforzare la qualità della democrazia regionale, nella consapevolezza che la memoria delle migliori esperienze istituzionali rappresenta una risorsa essenziale per affrontare le sfide del presente e generare futuro.
locandina
  • guglielmo minervini
Export da record per l'uva da tavola, il 60% è delle vigne pugliesi
27 luglio 2026 Export da record per l'uva da tavola, il 60% è delle vigne pugliesi
Andria: chiude la X edizione del Festival della Disperazione
27 luglio 2026 Andria: chiude la X edizione del Festival della Disperazione
Altri contenuti a tema
A Milano, con l'andriese Andrea Colasuonno, una serata dedicata alla vita e al pensiero di Guglielmo Minervini A Milano, con l'andriese Andrea Colasuonno, una serata dedicata alla vita e al pensiero di Guglielmo Minervini Il testo, uscito per Mesogea Edizioni, narra anche del contesto socio culturale della nostra Puglia
Libro di Andrea Colasuonno su Guglielmo Minervini: il ringraziamento del Sindaco Bruno Libro di Andrea Colasuonno su Guglielmo Minervini: il ringraziamento del Sindaco Bruno "Minervini, protagonista indiscusso della primavera pugliese" il video/post della Prima cittadina
"Che la sera ci colga lottando", omaggio a Guglielmo Minervini: presentato ad Andria il libro di Andrea Colasuonno "Che la sera ci colga lottando", omaggio a Guglielmo Minervini: presentato ad Andria il libro di Andrea Colasuonno Ieri sera l'evento all'Officina San Domenico dedicato a una delle figure pugliesi più influenti degli ultimi 20 anni
"La politica generativa. Pratiche di comunità nel laboratorio Puglia" "La politica generativa. Pratiche di comunità nel laboratorio Puglia" Guglielmo Minervini presenta il suo libro a Persepolis il 1 giugno
Noi a sinistra per la Puglia, ecco il nuovo simbolo di Vendola Politica Noi a sinistra per la Puglia, ecco il nuovo simbolo di Vendola Presentato a Bari con Barbanente, Minervini e Stefàno a sostegno di Emiliano
Primarie per le Regionali 2015, Minervini: «La forza sono i pugliesi» Politica Primarie per le Regionali 2015, Minervini: «La forza sono i pugliesi» Il candidato alle consultazioni di centrosinistra parla di sanità e riordino
Primarie Regionali 2015, ad Andria la presentazione di Minervini Politica Primarie Regionali 2015, ad Andria la presentazione di Minervini Venerdì 14 novembre alle ore 19 nel Chiostro di San Francesco
Regionali 2015: Minervini, Emiliano e Stefàno verso le primarie Politica Regionali 2015: Minervini, Emiliano e Stefàno verso le primarie Sono tre i candidati alle pre-consultazioni del centro sinistra
Roghi senza tregua, Flai Cgil: "La Puglia non può essere lasciata sola "
27 luglio 2026 Roghi senza tregua, Flai Cgil: "La Puglia non può essere lasciata sola"
Nel 2025 un pugliese su due non si è presentato alla 1^ visita prescritta dal medico di base: o ha rinunciato a curarsi o si è rivolto al privato
27 luglio 2026 Nel 2025 un pugliese su due non si è presentato alla 1^ visita prescritta dal medico di base: o ha rinunciato a curarsi o si è rivolto al privato
Tentativo di furto in un appartamento in via Puccini: i ladri riescono a fuggire
26 luglio 2026 Tentativo di furto in un appartamento in via Puccini: i ladri riescono a fuggire
Andria e la totale assenza di senso civico ed empatia nei confronti delle persone con disabilità motoria
26 luglio 2026 Andria e la totale assenza di senso civico ed empatia nei confronti delle persone con disabilità motoria
Sicurezza: il SIAP Puglia al fianco dei colleghi impegnati nell'ordine pubblico in Val Susa
26 luglio 2026 Sicurezza: il SIAP Puglia al fianco dei colleghi impegnati nell'ordine pubblico in Val Susa
Il 28 luglio l’inaugurazione dello spazio multifunzionale dedicato agli adolescenti di Andria
26 luglio 2026 Il 28 luglio l’inaugurazione dello spazio multifunzionale dedicato agli adolescenti di Andria
Con "Anima Corde ": la World Music incontra ad Andria gli archi in una serata di contaminazione musicale
26 luglio 2026 Con "Anima Corde": la World Music incontra ad Andria gli archi in una serata di contaminazione musicale
“WorkUP”: Edilizia e Servizi guidano le oltre 600 offerte di lavoro nelle province di Bari, Foggia e BAT
26 luglio 2026 “WorkUP”: Edilizia e Servizi guidano le oltre 600 offerte di lavoro nelle province di Bari, Foggia e BAT
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.