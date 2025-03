La Asl presenta il programma equità nella salute per il contrasto alla povertà sanitaria

Stamane sono state presentate alla stampa, presso il Polo universitario del Dimiccoli di Barletta, le attività avviate dall'Asl Bt in merito al PNES (Programma Nazionale Equità nella Salute - Contrastare la povertà sanitaria) previsto nell'Accordo di Partenariato dell'Italia sulla Programmazione della politica di coesione 2021-2027.L'Asl Bt è beneficiaria di risorse per la realizzazione di sette progetti nei confronti di una platea stimata di circa 5mila persone vulnerabili nella nostra provincia dal punto di vista socioeconomico."Le attività del progetto –– mirano a rafforzare i servizi sanitari e renderne più equo l'accesso per i cittadini meno abbienti attraverso la sanità pubblica di prossimità. Obiettivo rispondere ai bisogni di salute delle fasce di popolazione più difficili da raggiungere, in condizione di fragilità e marginalità"."Con il PNES da un lato vogliamo rispondere ai bisogni di salute delle persone più vulnerabili o che sono costrette a vivere in condizioni di marginalità –– e dall'altro lato intendiamo rafforzare ed incrementare i servizi sanitari distrettuali con gli ambulatori di prossimità a cui aggiungeremo anche tre cliniche mobili attrezzate. Ringrazio tutti i settori dell'Asl Bt impegnati in uno sforzo importante volto ad una sanità del territorio più inclusiva".Sono sei gli ambulatori di prossimità attivi oltre alla Farmacia territoriale:– responsabile dott. Bruno Modesti pressocentro polifunzionale Don Pierino Arcieri a Bisceglie in via Aragonesi 1, aperto martedì, giovedì e venerdì dalle ore 15 alle ore 18 – telefono: 080.3363251;– responsabile dott.ssa Russo Anna Rita presso il Poliambulatorio di Margherita di Savoia – Via Vanvitelli n1, aperto il sabato di ogni settimana dalle ore 8.30 alle ore 12.30 - telefono: 0883.577456;– responsabile dott. Domenico Carrara presso C.da Barbadangelo (zona Ipercoop) Andria, aperto lunedì e mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 15.30, venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 - telefono: 0883.299305;– responsabile dott. Tiano Michele presso il Poliambulatorio di Canosa di Puglia in via G. Bovio n. 81, aperto ogni mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 19:00 - telefono: 0883.641227;– responsabile dott. Giuseppe Mennea – presso Piazza Principe Umberto, Barletta, aperto ogni martedì e mercoledì dalle 15,00 alle 16,00 – telefono 0883.577825 - 577845 – 577809;– responsabile dott.ssa Maria Celeste Fatone presso il primo piano del PTA di Trani, viale Padre Pio, aperto ogni giovedì dalle 15 alle 19 - telefono: 0883-483270;– responsabile Dirigente Farmacista UOS assistenza farmaceutica territoriale dott.ssa Rosa Cusmai, aperta lunedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13.00 presso il PTA di Trani, viale Padre Pio -telefono 0883 483502 – 0883 483503 – 0883 483504.Il programma PNES, finalizzato a fornire assistenza alla popolazione in condizione di bisogno socio-economico, si pone l'obiettivo di rafforzare i servizi sanitari e renderne più equo l'accesso in sette Regioni italiane: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.L'area di intervento "Contrastare la povertà sanitaria", ci cui l'INMP (Istituto Nazionale Migrazioni e Povertà) è organismo intermedio, ha l'obiettivo di ridurre le barriere di accesso ai servizi sanitari e sociosanitari per le persone vulnerabili dal punto di vista socio-economico, mediante il paradigma della sanità pubblica di prossimità, dell'inclusione attiva, dell'integrazione sociosanitaria e di comunità.a) certificazione ISEE al di sotto di euro 10.000;b) codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) che assicura l'assistenza sanitaria agli stranieri cittadini di Paesi terzi privi di un permesso di soggiorno, e rilasciato su autodichiarazione di indigenza;c) codice ENI (Europeo Non Iscritto) che garantisce l'accesso alle prestazioni sanitarie ai cittadini comunitari privi di TEAM (Tessera Europea Assistenza Malattia) e privi di requisiti per l'iscrizione al SSN e con autodichiarazione di indigenza.d) titolarità di esenzioni per reddito, tenendo conto anche delle esenzioni previste a livello regionale;e) dichiarazione dei Servizi Sociali attestante la situazione di indigenza;f) dichiarazione attestante la situazione di disagio socio-economico da parte dell'Ente del Terzo Settore (ETS), accreditato e individuato dall'azienda sanitaria (beneficiaria) per la co-progettazione degli interventi sul territorio e la funzione di orientamento dei soggetti in povertà sanitaria verso i servizi sanitari accessibili sul territorio.