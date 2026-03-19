Sanità, Spina: "Nella BAT pronte solo metà delle case di comunità"

La vice capogruppo regionale di Fratelli d'Italia, Tonia Spina, ha incontrato il commissario della ASL BAT, Tiziana Dimatteo, e il responsabile unico del procedimento, Carlo Ieva."Solo cinque Case di Comunità saranno realizzate nella provincia BAT, mentre risultano bloccati gli Ospedali di Comunità. L'obiettivo era garantire, dopo la chiusura degli ospedali, i servizi necessari ad assicurare sul territorio un'adeguata assistenza con strutture idonee. Dalla verifica effettuata potranno essere completate le Case di Comunità di Spinazzola, Trani, Canosa di Puglia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, quest'ultima ancora in fase di realizzazione con la conclusione prevista entro l'anno.Il dato più grave riguarda gli Ospedali di Comunità, i cui progetti risultano tutti fermi. Si tratta di un'occasione persa per il territorio e per i cittadini, che resteranno privi di presidi fondamentali per la sanità di prossimità".Continuerò con verifiche e ispezioni sui cantieri aperti, con l'obiettivo di accelerare l'apertura delle strutture già completate. Servono risposte e tempi certi".